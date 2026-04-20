La bolsa hoy: Irán restablece restricciones y reaviva el temor por el precio del petróleo

Los precios del petróleo suben tras la reimposición de restricciones por parte de Irán en el estrecho de Ormuz. Esta medida revirtió la apertura de la semana pasada y reavivó la preocupación por el suministro.

El alto el fuego, que expira pronto, parece cada vez más frágil. Irán muestra poca confianza en las próximas conversaciones pese a que se espera la llegada de negociadores estadounidenses a Islamabad. Sin embargo, los mercados descuentan que ambas partes buscarán finalmente un acuerdo a pesar de las crecientes tensiones.

La Armada estadounidense incautó un buque de carga con bandera iraní en el golfo de Omán tras no responder a las advertencias. Irán calificó la acción de "piratería armada" y amenazó con represalias. A pesar del discurso de cierre, el tráfico a través del estrecho no se ha detenido por completo. Más de 20 buques transitaron el sábado, la cifra más alta desde principios de marzo.

Otros mercados

El dólar estadounidense se fortalece al inicio de la jornada, junto con el alza de los precios del petróleo y el empeoramiento del sentimiento de aversión al riesgo.

A pesar de las tensiones geopolíticas, los mercados bursátiles asiáticos se mantienen relativamente estables.

Los Emiratos Árabes Unidos están considerando comerciar petróleo en yuanes si se deteriora el acceso al dólar estadounidense.