Los nuevos ataques contra la infraestructura energética en la región del Golfo mantienen elevados los riesgos de suministro pese a que Trump afirmó que Estados Unidos podría retirarse en dos o tres semanas y que un acuerdo formal con Irán no es necesario. Esto sugiere un cambio hacia una narrativa de "misión cumplida". La condición clave es neutralizar la amenaza nuclear iraní, en lugar de alcanzar un acuerdo diplomático.

Los Emiratos Árabes Unidos se acercan a una intervención militar directa en los esfuerzos por reabrir el estrecho de Ormuz. Arabia Saudita y Baréin parecen estar más alineados, mientras que Catar, Omán y Kuwait mantienen una postura más cautelosa. Cualquier posible coalición probablemente se centraría en la seguridad marítima y la defensa aérea.

Los nuevos ataques, incluidos los ataques cerca de Doha y contra la infraestructura de combustible en Kuwait, demuestran que las rutas energéticas siguen siendo vulnerables.

Publicaciones macroeconómicas

El PMI manufacturero de China cayó a 50,8 desde 52,1, logrando mantener su cuarto mes consecutivo en zona de expansión, aunque a un ritmo más lento. La producción, los pedidos y el empleo siguen creciendo. Sin embargo, el aumento de los costes y el empeoramiento de las condiciones de suministro comienzan a afectar al sector. El conflicto en Oriente Medio está impactando cada vez más los costes de producción en China.

Los precios de los insumos en China aumentaron al ritmo más rápido desde marzo de 2022, mientras que los precios de los productos alcanzaron su nivel más alto en cuatro años. Las empresas están comenzando a trasladar el aumento de costes a los clientes.

El PMI de Japón cayó a 51,6 desde 53,0; aún se mantiene por encima de 50, pero con un ritmo de crecimiento más lento. La producción, los pedidos y el empleo continúan aumentando, pero a un ritmo reducido. El aumento de los precios de la energía impulsó los costes al alza al ritmo más rápido de los últimos 19 meses.

El PMI de Australia cayó a 49,8, nuevamente por debajo del umbral de 50. Los nuevos pedidos disminuyeron por primera vez en cinco meses. Los costes de producción aumentaron al nivel más alto de los últimos 3 años, principalmente debido a la energía y el transporte. El sentimiento empresarial se deterioró significativamente.

Otros mercados

Los índices estadounidenses repuntaron ante la expectativa de una pronta resolución del conflicto. El Dow Jones subió un 2,5%, el S&P 500 casi un 3,00% y el Nasdaq 100 un 3,83%.

OpenAI completó una ronda de financiación de 122.000 millones de dólares, que eleva la valoración de la compañía hasta los 852.000 millones de dólares. Esta ronda podría ser una preparación para una salida a bolsa este mismo año.