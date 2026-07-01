Los futuros de las bolsas estadounidenses retroceden ligeramente antes de la apertura de los mercados europeos, haciendo una pausa tras las dos últimas sesiones impulsadas por la recuperación del sector tecnológico. Los futuros del Nasdaq 100 y del Russell 2000 caen un 0,2 %, mientras que los del S&P 500 y el Dow Jones retroceden un 0,15 % y un 0,1 %, respectivamente. En Europa, el Euro Stoxx 50 sigue la misma tendencia y baja un 0,2 %.

Nike supera las previsiones gracias a devoluciones de aranceles, pero decepciona con sus perspectivas: Nike presentó un beneficio por acción (BPA) ajustado de 20 centavos (frente a los 13 centavos esperados) e ingresos de 10.970 millones de dólares. Los resultados se vieron impulsados por una devolución de aranceles estadounidenses por valor de 986 millones de dólares. Sin embargo, la acción llegó a desplomarse hasta un 8 % en las operaciones posteriores al cierre debido a la caída de las ventas en China (-12 %), unos resultados más débiles en Estados Unidos y unas previsiones de beneficios prácticamente estancados para los próximos trimestres. Actualmente, la acción cotiza con una caída del 3,3 % en el mercado previo a la apertura.

Mercados asiáticos

Los principales índices asiáticos cotizan sin una dirección clara, atrapados entre la preocupación por las elevadas valoraciones del sector de infraestructuras para inteligencia artificial y el impulso positivo procedente de Wall Street. Aunque los mercados regionales acaban de cerrar su mejor trimestre en 17 años, la atención de los inversores se centra ahora en los datos clave del mercado laboral estadounidense (NFP) que se publicarán el jueves y en la probabilidad de una subida de tipos por parte de la Reserva Federal en septiembre (actualmente descontada por el mercado en un 60 %).

Los distintos mercados registraron comportamientos muy dispares en medio de unos flujos de capital especialmente volátiles al cierre del trimestre. El Nikkei 225 avanzó un 1,79 %, apoyado por los beneficios del sector de semiconductores. Por su parte, el KOSPI de Corea del Sur rebotó un 1,52% tras la fuerte corrección de la semana pasada, aunque las tecnológicas locales siguen encontrando resistencia técnica pese a acumular una revalorización cercana al 100 % desde comienzos de 2026.

Bancos centrales

El informe Tankan supera las expectativas y respalda una postura más restrictiva del Banco de Japón: La encuesta Tankan de junio mostró un sólido aumento de la confianza empresarial en Japón. El índice de grandes fabricantes subió hasta +22 (frente al +16 esperado), mientras que el indicador del sector servicios alcanzó +37. Lo más relevante para el ciclo de endurecimiento monetario del Banco de Japón es que las empresas elevaron sus expectativas de inflación a un año hasta el 2,7 % y a cinco años hasta el 2,6 %. Además, las grandes compañías incrementaron sus planes de inversión en capital (capex) un 11,5 %, reforzando el argumento a favor de nuevas subidas de tipos, a pesar de que muchas empresas siguen elaborando sus previsiones financieras utilizando un tipo de cambio ya desfasado de 152,57 yenes por dólar.

El PMI manufacturero de China se mantiene en zona de expansión con 51,7 puntos: El índice PMI manufacturero general de China elaborado por RatingDog descendió ligeramente desde los 51,8 puntos de mayo hasta los 51,7 en junio, encadenando así siete meses consecutivos de expansión del sector. Los nuevos pedidos aumentaron por decimotercer mes consecutivo, impulsando el mejor promedio trimestral desde finales de 2020. Destaca que la inflación de los costes de producción se moderó hasta su nivel más bajo de los últimos cinco meses, aliviando la presión sobre los márgenes empresariales, mientras que el empleo registró su mayor crecimiento desde agosto de 2023.

Los responsables del BCE suavizan su discurso ante la moderación de las presiones energéticas: Los miembros del Consejo de Gobierno, Boštjan Dolenc y Mārtiņš Kazaks, adoptaron un tono claramente menos urgente respecto a los próximos pasos de la política monetaria. Al señalar la ausencia de efectos inflacionistas de segunda ronda y la estabilización de los precios del petróleo, Dolenc sugirió que el BCE podría mantener los tipos sin cambios hasta septiembre. Kazaks añadió que ya no resulta necesario realizar subidas consecutivas de los tipos de interés, reduciendo la necesidad inmediata de una respuesta más contundente frente a la inflación.

Mercado Forex

El índice del dólar rompe su fase correctiva mientras el dólar australiano se debilita: El índice del dólar avanza un 0,15 % tras una sesión muy volátil, rompiendo al alza su movimiento correctivo después de encontrar un sólido soporte cerca del nivel de 101,500. El dólar australiano se debilita frente al resto de las divisas del G10 en reacción a unos datos manufactureros chinos ligeramente peores de lo esperado (AUD/USD: -0,3 %). Mientras tanto, la debilidad del yen continúa, impulsando al USD/JPY un 0,15 %, mientras que el EUR/USD retrocede un 0,1 % hasta 1,1410.

Materias primas y metales preciosos

Los metales preciosos sufren la fortaleza del dólar; el oro pierde el soporte de los 4.000 dólares: Los futuros del oro cayeron por debajo de un importante nivel psicológico, perdiendo un 0,8 % hasta cotizar en 3.965 dólares por onza. La plata registra un descenso aún más pronunciado del 1,55%, situándose en 57,70 dólares por onza.

El petróleo se mantiene estable dentro de un estrecho rango de volatilidad: Los futuros del Brent retroceden un simbólico 0,2 %, manteniendo los precios internacionales dentro del estrecho canal de entre 72 y 76 dólares por barril que ha contenido la cotización durante las cinco últimas sesiones consecutivas.