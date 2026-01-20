La bolsa hoy: Nuevo máximo en el precio del oro

El precio del oro alcanza nuevos máximos por encima de los 4.700 dólares por onza. Al mismo tiempo la plata acumula subidas contundentes, cotizando en máximos por encima de los 94 dólares.

Los futuros de los índices estadounidenses apuntan a otra sesión a la baja, con descensos generalizados del 0,5%. Antes de la apertura americana, US Bancorp y 3M publicarán sus resultados. Tras el cierre la atención se centrará en Netflix, cuyas acciones han caído un 6% en lo que va de año y cotizan casi un 30% por debajo de su máximo histórico.





Los bonos del Tesoro estadounidense caen a raíz de una mayor cautela de los inversores en relación con los activos estadounidenses. La principal fuente de preocupación para el mercado son las amenazas arancelarias de Donald Trump, con especial énfasis en Groenlandia, que han reavivado los temores de una escalada de las tensiones comerciales y han puesto a prueba la confianza del mercado tras el anterior repunte impulsado por la inteligencia artificial. Fitch Ratings advirtió que el problema de Groenlandia aumenta el riesgo geopolítico en Europa.

El rendimiento de los bonos estadounidenses a 30 años subió alrededor de 4 puntos básicos, hasta el 4,88%, lo que indica una caída en los precios de los bonos. El índice del dólar cae a su nivel más bajo en dos semanas, lo que refuerza el deterioro de la confianza en los activos estadounidenses.

El sentimiento en Europa también es débil, después de que el Euro Stoxx 50 registrara ayer su peor sesión desde mediados de noviembre. El Dax 40 cotiza 700 puntos por debajo de su máximo histórico y hoy apunta a una nueva apertura a la baja. La atención de los inversores comienza a centrarse en la agenda del Foro Económico Mundial en Davos, con el discurso de Trump previsto para mañana.

Informes económicos

En el ámbito macroeconómico, la atención se centra hoy en los datos del mercado laboral del Reino Unido, la encuesta de sentimiento ZEW de Alemania y las nóminas privadas de ADP en EE. UU. También se espera para hoy que el Tribunal Supremo de EE. UU. emita un fallo sobre aranceles.

Mercados asiáticos

Las acciones asiáticas fluctúan con tono bajista, con caídas de alrededor del 0,4% y un claro enfriamiento del mercado. Japón acapara especial atención, con el rendimiento de los bonos gubernamentales a 40 años subiendo hasta el 4%, su nivel más alto desde la introducción del instrumento en 2007. La falta de apetito por la deuda gubernamental japonesa se ha hecho ver con la baja demanda de la última emisión de bonos a 20 años. El Banco Popular de China mantuvo los tipos de interés sin cambios en el 3,5%.