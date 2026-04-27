La bolsa hoy: Protagonismo para los bancos centrales

Irán ha presentado una propuesta de paz en tres fases, separando la cuestión del estrecho de Ormuz de las negociaciones nucleares. Teherán propone primero abrir el estrecho y levantar el bloqueo naval, y posponer las conversaciones sobre el programa nuclear. La propuesta fue transmitida a la Casa Blanca a través de mediadores pakistaníes.

Trump rechaza la propuesta iraní y pretende mantener el bloqueo naval como su principal baza. En una entrevista con Fox News, advirtió que la infraestructura petrolera de Irán podría "colapsar en cuestión de días" y que el daño sería "duradero e irreversible". Al mismo tiempo, indicó su disposición a mantener conversaciones telefónicas con Irán.

Trump canceló el viaje previsto de los enviados Witkoff y Kushner a Islamabad, considerándolo una pérdida de tiempo dada la falta de avances. "Nadie sabe quién está al mando, ni siquiera ellos mismos. ¡Nosotros tenemos todas las de ganar; ellos no tienen ninguna!", escribió en Truth Social. El Ministerio de Relaciones Exteriores iraní confirmó que no hay reuniones previstas con Washington.

El ministro de Asuntos Exteriores iraní, Araghchi, se encuentra inmerso en una intensa maratón diplomática. Tras su visita a Pakistán, viajó a Omán, donde se reunió con el sultán Haitham ibn Tariq. Abordaron el tránsito seguro por el estrecho de Ormuz y presentaron un marco viable para una solución duradera al conflicto. Irán y Omán acordaron continuar las consultas. El lunes, Araghchi tiene previsto volar a Moscú para reunirse con el presidente Putin.

El alto el fuego entre Israel y Líbano se ha roto: ambas partes intercambian ataques con cohetes, lo que agrava la situación de seguridad regional. La prórroga de tres semanas de la tregua anunciada por Trump la semana pasada resultó efímera. Hezbolá está socavando activamente el alto el fuego.

Los informes sobre un ataque a un buque de carga al sur del estrecho de Bab el-Mandeb generan preocupación ante la posible apertura de un segundo frente en el conflicto con Irán. Las interrupciones en el transporte marítimo podrían extenderse mucho más allá del estrecho de Ormuz, afectando otra ruta comercial clave.

Informes económicos

Los beneficios industriales chinos aumentaron un 15,8% interanual en marzo, el ritmo más rápido desde septiembre de 2025. En el primer trimestre en su conjunto, los beneficios crecieron un 15,5% interanual (frente al 15,2% anterior). El motor de este crecimiento es el auge de la IA: las importaciones de chips aumentaron un 54% interanual solo en marzo, mientras que las exportaciones totales crecieron un 15% interanual en el primer trimestre. Los datos sugieren que la industria china está capeando la crisis energética mejor de lo esperado, aunque el débil consumo interno sigue siendo un riesgo estructural.

China podría registrar su primer trimestre desde 2021 en el que las importaciones superen a las exportaciones, debido a un fuerte aumento en las importaciones de chips de IA. Los precios al productor han comenzado a estabilizarse tras años de presión deflacionaria, lo que permite a las empresas recuperar sus márgenes. Una matriz energética diversificada y las reservas estratégicas de petróleo proporcionan a China cierto margen de maniobra ante una posible crisis en el estrecho de Ormuz.

Se avecina una semana crucial para los bancos centrales: la decisión de la Reserva Federal el miércoles (posiblemente la última reunión de Powell como presidente, ya que el Departamento de Justicia ha archivado su investigación penal, allanando el camino para la confirmación de Warsh), la del BCE y el Banco de Inglaterra el jueves (se espera que mantengan las tasas estables, aunque con la puerta abierta a posibles subidas), así como la del Banco de Japón y el Banco de Canadá. Datos: Índice de Consumo Personal de EE. UU., PIB y PMI manufacturero del ISM.

India ha firmado un acuerdo de libre comercio con Nueva Zelanda como parte de la estrategia global de TLC del primer ministro Modi.

Mercados bursátiles

El S&P 500 y el Nasdaq Composite cerraron la semana pasada en nuevos máximos históricos. Abril se perfila como un mes de fuerte recuperación: el S&P 500 subió más del 9% intermensual, el Nasdaq más del 15% y el Dow Jones más del 6%. El repunte continúa a pesar de las tensiones en Oriente Medio y la preocupación por el gasto en IA.

Los futuros cayeron alrededor de un 0,3% en la apertura tras la cancelación de la misión de Witkoff a Islamabad y la continuación del bloqueo: el oro subió y las acciones cayeron, en un clásico reflejo de aversión al riesgo. El sentimiento se revirtió después de que Axios publicara la propuesta de paz de Irán: los futuros del S&P 500 volvieron a terreno positivo (+0,02%), y los del Nasdaq 100, un +0,17%. El mercado adoptó una estrategia de "comprar en las caídas".

Se prevé una jornada alcista en Europa. El optimismo se ve impulsado por la esperanza de un avance diplomático a pesar del actual estancamiento. Deutsche Börse presentará sus resultados y se publicarán los datos de confianza del consumidor de GfK en Alemania.

El Nikkei 225 subió un 0,97%, destacando en un contexto de mercados asiáticos mixtos. El Hang Seng (CHN.cash) cayó un 0,34%.

Divisas

El USD/JPY cae hasta el cruce de 159,27 (-0,15%) debido a que el yen se fortalece antes de la decisión del Banco de Japón de esta semana (el mercado se encuentra en una situación crítica: se espera que los tipos de interés se mantengan sin cambios, pero existen señales de una postura más restrictiva respecto a junio). El EUR/USD sube un 0,18% hasta los 1,1725, y el GBP/USD aumenta un 0,24% hasta 1,3537.

Materias primas

El petróleo comienza la semana con subidas, pero estas se vieron parcialmente anuladas tras la publicación de la propuesta de Irán para reabrir el estrecho de Ormuz. El Brent sube un 1,28% hasta los 101$, mientras que el WTI avanza un 1,21% hasta los 95,90$. Una posible apertura del estrecho de Ormuz sin una solución al problema nuclear podría provocar una fuerte corrección en los precios del petróleo.

El oro se mantiene prácticamente sin cambios en los 4.718$ por onza. Por su parte, la plata sube un 0,21% y el gas natural lo hace un 0,11%.

Criptomonedas

El Bitcoin baja un 1%, cotizando en torno a los 77.500 dólares. La cumbre de criptomonedas del sábado en Mar-a-Lago, con la presencia de Trump (para los 297 mayores poseedores de la criptomoneda meme $TRUMP), no logró generar un impulso alcista sostenido. Las criptomonedas siguen bajo presión debido al sentimiento generalizado de aversión al riesgo al comienzo de la semana, aunque el panorama mejoró tras la publicación de la propuesta de paz de Irán.

Claves de la sesión

Trump ha convocado una reunión en la Sala de Crisis con sus principales asesores de seguridad nacional para evaluar el estancamiento en las negociaciones con Irán y considerar los próximos pasos. Cualquier noticia que surja de esta reunión podría tener repercusiones en los mercados, especialmente en el petróleo y los contratos de futuros.

La propuesta de paz de Irán es el principal catalizador del día: los mercados reaccionan positivamente, pero Trump ha dejado claro que no tiene intención de levantar las sanciones hasta que Irán haga concesiones nucleares. La Casa Blanca ha declarado que "no negociará a través de la prensa" y que solo aceptará un acuerdo que impida permanentemente que Irán obtenga armas nucleares. El estancamiento continúa.

Semana clave para las noticias macroeconómicas y corporativas, con el foco en la Reserva Federal, que se reune el miércoles en lo que será la última reunión de Powell. Por su parte, el Banco Central Europeo y el Banco de Inglaterra se reunen el jueves. También conoceremos informes importantes como el Índice de Precios de Consumo Personal (PCE) de EE. UU., PIB, Índice de Gerentes de Compras (PMI) manufacturero del ISM. Cinco empresas del "Mag 7" presentan sus resultados; cualquier decepción con las valoraciones actuales podría desencadenar una fuerte corrección desde los máximos históricos.