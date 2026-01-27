Los futuros de los índices estadounidenses cotizan al alza ante las expectativas de los primeros resultados trimestrales de los 7 Magníficos.

Política arancelaria de Trump

El secretario del Tesoro estadounidense, Scott Bessent, declaró que Donald Trump mantuvo una conversación telefónica con el primer ministro canadiense, Mark Carney, tras la oleada de amenazas comerciales de ayer dirigidas a Canadá. Carney comentó posteriormente que la retórica de Trump forma parte, en gran medida, de una estrategia de negociación.

Donald Trump anunció planes para aumentar los aranceles a los productos surcoreanos del 15% al ​​25% (automóviles, madera, productos farmacéuticos) en respuesta a la continua falta de ratificación del acuerdo comercial negociado por el parlamento.

Índices asiáticos

Los mercados asiáticos continúan la fuerte subida de ayer en Wall Street, impulsada por los sólidos resultados empresariales estadounidenses. El Nikkei 225 sube un 0,77% y el Kospi de Corea del Sur se dispara un 2,73% a pesar de las amenazas arancelarias de Trump. La fortaleza del sector tecnológico compensa la debilidad del sector automovilístico.

Otros mercados

En cuanto a divisas: El USD/JPY frena su caída tras cuatro días de corrección. El índice del dólar se mantiene estable, mientras que el dólar australiano vuelve a ser la divisa más fuerte del G10 al inicio de la sesión (AUD/JPY +0,4%, AUD/CAD +0,3%). El EUR/USD se mantiene estable en torno a 1,187.

Los metales preciosos no dan señales de desaceleración, impulsados ​​por las renovadas tensiones comerciales: el oro sube un 1,45% hasta los 5.087 dólares, mientras que la plata sube un 5,8% hasta los 110 dólares. El platino rebota un 5% tras la corrección de ayer.

Las materias primas energéticas retroceden, con el barril de Brent corrigiendo un 0,6%. Por su parte, el gas natural baja un 2,15%. En el mercado de criptomonedas el Bitcoin sube un 0,2% hasta los 88.300 dólares mientras que el Ethereum fluctua sin cambios en los 2.925 dólares.