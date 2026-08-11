Análisis del café: cosecha récord en el papel, inventarios mínimos en el mercado físico

Un mercado que espera la mayor cosecha en años debería estar cediendo terreno, y sin embargo el café (COFFEE) arábica acumula cerca de 32% de avance desde su mínimo del 9 de junio. La sesión de hoy, con un retroceso de 0,4% hasta 333,37 centavos por libra, apenas corrige una fracción de ese recorrido.

Esa contradicción entre lo que proyectan los organismos y lo que muestra el precio tiene una explicación, y no está en el pronóstico de producción sino en la diferencia entre el café que existirá durante la temporada y el que hoy está disponible para entregar contra el contrato de referencia.

Lo que dice el papel y lo que dice el almacén

El pronóstico del USDA describe esta como la temporada más abundante en años, la producción mundial alcanzaría 189,7 millones de sacos en 2026/27, un alza de 6% interanual, con Brasil aportando 71,9 millones que representarían un crecimiento de 14%. El arábica avanzaría 12% mientras la robusta cedería 0,7%, y los inventarios finales globales subirían hasta 26,3 millones de sacos.

El problema es que los inventarios certificados de arábica en ICE cayeron a 242.673 sacos, mínimo de dos años y medio, frente a los 754.516 sacos de un año antes, lo que implica una contracción cercana a dos tercios. Los 189,7 millones describen producción a lo largo de un año comercial, los 242.673 describen café ya clasificado, almacenado e inmediatamente entregable contra el contrato. Uno dice que la oferta mundial debería ser amplia, el otro, que el colchón detrás del precio de futuros es inusualmente delgado.

Con inventarios abundantes, una nueva noticia sobre clima o interrupciones choca contra oferta física visible y el precio apenas se mueve. Con existencias en estos niveles, la misma noticia encuentra un margen mucho menor, y fricciones aparentemente menores terminan produciendo efectos desproporcionados. Los inventarios no crean la historia, aunque amplifican la que llegue.

Tres razones por las que el volumen no se convierte en oferta

Una discrepancia de estimaciones difícil de ignorar.

Conab proyecta 66,7 millones de sacos para Brasil frente a los 71,9 del USDA, una brecha superior a cinco millones entre las dos referencias más seguidas del mercado, lo que deja el tamaño real de la cosecha en disputa. La resolución corta en ambas direcciones, ya que si el USDA acierta el peso de esa oferta terminará presionando los precios, mientras que si Conab está más cerca el margen frente a cualquier shock es todavía más estrecho de lo que sugiere el titular global.

El ritmo de recolección, que ha ido rezagado toda la temporada.

Los miembros de la cooperativa Cooxupé llevaban 67,3% de avance al 31 de julio frente a 74,2% un año antes, mientras Safras & Mercado situaba el progreso nacional en 64% al 15 de julio contra 77% del año previo y un promedio de cinco años de 70%.

Comportamiento

Los productores brasileños están vendiendo de forma gradual en lugar de liquidar la cosecha en un mercado débil, apoyados en una posición financiera holgada, y los reportes desde Brasil señalan menor disponibilidad de lotes de alta calidad tras las lluvias intensas de junio y julio en Minas Gerais y São Paulo, que retrasaron la recolección y comprometieron parte del grano.

El gráfico diario refleja con precisión esa estructura. El café (COFFEE) opera en 333,50 muy por encima de sus medias móviles de 200 y 50 periodos, situadas en 319,85 y 298,99, dentro de una directriz alcista trazada desde el mínimo de junio en la zona de 240. La resistencia relevante aparece en 355,31 y, más arriba, en 370,04, mientras el RSI deja margen antes de la sobrecompra y el MACD se aplana sin confirmar aceleración. El soporte inmediato coincide con el área de 319,37, donde converge la media de 200 sesiones, y su pérdida sería la primera señal de que el ajuste va más allá de una toma de utilidades. Fuente: xStation5.

El posicionamiento limita cuánto puede extenderse el movimiento

Según el informe de la CFTC al 4 de agosto, el dinero gestionado mantenía 36.295 contratos largos frente a 12.745 cortos, una posición neta larga de 23.550 contratos equivalente a unas 400.600 toneladas.

Fuente: Commitments of Traders (COT) Reports.

Esa configuración es exactamente la opuesta a la del cacao semanas atrás, donde los fondos estaban netamente cortos cuando llegó la noticia de menor oferta y debieron recomprar de forma forzada, amplificando el movimiento.

En el café, los especuladores ya se encuentran largos y de hecho recortaron su posición neta en 1.586 contratos durante la semana, de manera que el combustible de una cobertura masiva no está disponible. Cualquier avance adicional dependerá de compras genuinas antes que de mecánica de posicionamiento, lo que explica por qué los repuntes recientes han encontrado techo con relativa rapidez.

El gráfico horario ilustra ese límite:

Fuente: xStation5.

El precio llegó a tocar la zona de 348 centavos, techo del canal ascendente vigente desde julio, y fue rechazado en el mismo nivel donde ya había fallado a finales del mes pasado. Desde ahí el impulso se agotó, con el RSI retrocediendo y el MACD girando por debajo de su señal, mientras las medias de 50 y 200 periodos en 330,59 y 325,56 quedan como primer soporte y el piso del canal se aproxima a 319,37. En el resto del posicionamiento, los productores y comercializadores sostienen una posición neta corta de 26.768 contratos, coherente con la cobertura de inventario físico, y el interés abierto subió apenas 1.751 contratos hasta 227.092.

El riesgo climático apunta a la cosecha que todavía no existe

El grano que hoy define la oferta creció bajo la floración de septiembre y octubre de 2025, de modo que un El Niño desarrollado a mediados de 2026 no afecta lo que ya está en el árbol. El riesgo se ubica en la ventana de floración de septiembre y octubre de este año, que determinará la cosecha 2027/28, y el Centro de Predicción Climática estadounidense advirtió que el fenómeno actual será probablemente uno de los más intensos en más de setenta y cinco años, con anomalías de temperatura superficial en el Pacífico ecuatorial en torno a 2,9 grados.

Los datos recientes de lluvia, en cambio, juegan en contra del precio y ayudan a explicar la sesión de hoy. Somar Meteorologia registró 5,8 milímetros en Minas Gerais durante la semana terminada el 9 de agosto, equivalentes a 92% del promedio histórico, un nivel que debería acelerar la recolección pendiente.

La robusta ofrece la imagen espejo de todo lo anterior, dado que sus inventarios en ICE subieron a 4.352 lotes, máximo de casi cinco meses, mientras las exportaciones vietnamitas crecieron con fuerza y la producción 2025/26 del país se proyecta en 1,76 millones de toneladas, máximo de cuatro años. Esa divergencia confirma que el mercado no está valorando el café como una categoría única sino como dos balances separados, y respalda el diagnóstico de la FAO, según el cual más de 90% de las variaciones de precio en el corto plazo responden a condiciones de oferta y demanda antes que a factores macroeconómicos.