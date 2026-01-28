Sesión asiática al alza tras el positivo cierre de ayer en Wall Street. El Nikkei 225 avanza un 0,54%. Los índices bursátiles estadounidenses cerraron ayer en máximos históricos, a la espera de la decisión de la Fed de hoy y de los resultados de las grandes tecnológicas americanas. El Nasdaq 100 cerró en los 23.817 puntos, el S&P 500 en 6.978 puntos y el Russell 2000 en 2.666 puntos.

Los metales preciosos siguen en subida libre. El oro repunta otro 1,60%, alcanzando los 5.265 dólares por onza, mientras que la plata sube un 2,3%, hasta los 114,45 dólares por onza.

Otros mercados

El dólar estadounidense se recupera de las caídas recientes. El índice del dólar sube un 0,35%, el EUR/USD baja un 0,37% y el USD/JPY sube un 0,23%. El dólar australiano también acapara la atención hoy, destacando como una de las divisas más fuertes del G10 tras los datos de inflación.

La inflación australiana fue el principal impulsor del mercado: tanto el IPC del cuarto trimestre como el dato mensual de diciembre superaron las previsiones. La inflación se aceleró de nuevo en diciembre, con el IPC general en el 3,8% interanual y la inflación subyacente en el 3,4% interanual. El ritmo subyacente anualizado de seis meses implica alrededor del 3,9%, lo que no concuerda con un rápido retorno al objetivo. La inflación de los servicios subió al 4,1% interanual (desde el 3,6%), impulsada principalmente por viajes, alojamiento y alquileres, áreas clave para el RBA.

El dólar australiano volvió a superar los 0,70 USD y los mercados comenzaron a descontar una subida de tipos de 25 puntos básicos por parte del RBA en febrero. La probabilidad de que se produzca tal medida en la reunión del 3 de febrero ha aumentado a más del 70% (desde alrededor del 60% anterior).

Informes económicos

Westpac se sumó a las previsiones de un aumento de 25 puntos básicos en febrero, citando la inflación subyacente como factor decisivo. El banco considera que la medida probablemente será un hecho puntual, con una postura condicional hacia un mayor ajuste.

China aprobó las primeras importaciones de chips de inteligencia artificial H200 de Nvidia, con informes de "varios cientos de miles" de unidades destinadas inicialmente a tres importantes empresas tecnológicas. Esta es una señal positiva para Nvidia y su cadena de suministro.

Las actas de la reunión de diciembre del Banco de Japón confirmaron que los responsables políticos siguen centrados en el impacto de la debilidad del yen en la inflación. El Banco de Japón ya elevó los tipos en 25 puntos básicos a finales de 2025, hasta el 0,75% (el nivel más alto desde mediados de la década de 1990), y las actas dejaron la puerta abierta a un mayor ajuste, al tiempo que enfatizaban la dependencia de los datos.

Goldman señala que el apetito por el riesgo se mantiene elevado a pesar de la creciente incertidumbre geopolítica. Su indicador de apetito por el riesgo se encuentra en su nivel más alto desde abril de 2021. El banco americano sugiere que Trump podría anunciar su nominación a la presidencia de la Reserva Federal esta misma semana. El mandato de Powell finaliza en mayo, pero la Casa Blanca quiere condicionar la política monetaria lo antes posible.