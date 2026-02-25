Leer más
04:47 · 25 de febrero de 2026

La confianza del consumidor alemán empeora, el PIB está en línea con las expectativas.

La confianza del consumidor alemán, según GfK, cayó a -24,7 frente al 23 esperado y el -24,1 anterior.

El PIB se mantuvo en línea con las expectativas, con un 0,6 % interanual frente al 0,6 % anterior (0,3 % intertrimestral frente al 0,3 % anterior).

27 de febrero de 2026, 09:26

Gráfico del día: EUR - USD en consolidación antes de datos macro de Europa y EE.UU.
27 de febrero de 2026, 05:10

La inflación de los países europeos en el punto de mira
26 de febrero de 2026, 16:02

Resumen diario: semiconductores, dólar y petróleo presionan a Wall Street
26 de febrero de 2026, 10:59

🔴ANÁLISIS INTRADAY DE MERCADOS (26.02.2026)

