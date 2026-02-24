PayPal rebota hasta 9% tras rumores de adquisición

PayPal Holdings Inc. vuelve al centro del radar del mercado tras reportes de interés de adquisición no solicitado por parte de potenciales compradores estratégicos. Según fuentes citadas por Bloomberg, el acercamiento sería preliminar y no existirían ofertas formales hasta el momento. Sin embargo, el solo rumor fue suficiente para impulsar la acción hasta 9% intradía el día de ayer, evidenciando la sensibilidad del mercado ante la posibilidad de una prima de control. Hoy se muestra cayendo ligeramente en 0,47%.

El tema principal es una corrección profunda pues el papel acumula más de -40% en 12 meses y cerca de -25% en lo que va de 2026, debilitamiento que habría abierto la puerta a especulaciones sobre adquisiciones oportunistas en un contexto de valoración deprimida.

¿Compra total o activos estratégicos?



Medios especializados señalan que al menos un gran competidor tecnológico estaría evaluando una posible adquisición completa, mientras otros grupos analizarían la compra de activos específicos como Venmo o Braintree, considerados estratégicamente más atractivos que el negocio tradicional de checkout.



Diversos analistas consideran que una venta parcial sería más plausible que una transacción total, dado el tamaño operativo de PayPal, su complejidad regulatoria y su capitalización de mercado. Raymond James, por ejemplo, estima que una adquisición completa es poco probable bajo las condiciones actuales, aunque reconoce atractivo en activos individuales.

Resultados financieros y presión competitiva



El deterioro bursátil se explica también por fundamentales más débiles. En el cuarto trimestre de 2025, PayPal reportó ingresos por USD 8.68 mil millones, por debajo del consenso, y un beneficio por acción (BPA) de USD 1.23, también inferior a lo esperado. Si bien el volumen total de pagos mostró crecimiento, se observaron señales de desaceleración en transacciones por cuenta activa.



La compañía mantiene una escala relevante, cerca de USD 2 billones en volumen anual procesado y alrededor de 440 millones de cuentas activas, pero enfrenta una competencia cada vez más agresiva en pagos digitales, donde Apple Pay ha ganado cuota de mercado.

Cambios de liderazgo y reestructuración estratégica



En paralelo, la gobernanza corporativa atraviesa una transición relevante. Enrique Lores, ex CEO de HP, asumirá como CEO y presidente a partir del 1 de marzo, en reemplazo de Alex Chriss, cuya salida se produjo tras no cumplir objetivos estratégicos de reestructuración. El mercado interpretará este cambio como un intento de redefinir prioridades, optimizar costos y recuperar dinamismo competitivo.

Análisis técnico

En gráfico diario, PYPL.US mantiene una estructura bajista definida, con una secuencia de máximos y mínimos descendentes y cotización sostenida por debajo de la EMA 50 (azul) y la EMA 200 (roja), ambas con pendiente negativa. La EMA 50 actúa como resistencia dinámica de corto plazo, mientras la separación respecto a la EMA 200 refleja la consolidación del deterioro técnico en el medio plazo.



El ADX se mantiene en niveles elevados con predominio del –DI, confirmando que el movimiento descendente responde a una tendencia con convicción y no a una fase lateral. Aunque el RSI muestra un rebote desde sobreventa que podría favorecer recuperaciones técnicas, mientras el precio no recupere de forma consistente la EMA 50, el sesgo estructural continuará siendo bajista.

Fuente: xStation5