IBM se desploma más de 13% tras irrupción de IA para COBOL de Anthropic

Las acciones de International Business Machines Corp. (IBM) registraron el 23 de febrero una caída superior al 13%, marcando su peor sesión porcentual desde el año 2000. El desplome implicó la destrucción de aproximadamente USD 30–40 mil millones en valor de mercado en una sola jornada. Con ello, el retroceso acumulado en febrero alcanza cerca del 27%, perfilándose como el peor desempeño mensual desde comienzos de los años noventa.

El movimiento se produjo en un contexto de elevada volatilidad en el sector tecnológico, donde los inversionistas están reevaluando el impacto estructural de la inteligencia artificial en modelos de negocio tradicionales.

Claude Code y la disrupción del ecosistema COBOL

El detonante fue el anuncio de Claude Code, una herramienta desarrollada por Anthropic, que promete automatizar y acelerar de forma sustancial la modernización de sistemas escritos en COBOL. Según la compañía, procesos que históricamente requerían años de trabajo manual por parte de consultores podrían reducirse a trimestres gracias a la automatización basada en IA.

Dado que una parte relevante del negocio de IBM está vinculada a la modernización, mantenimiento y consultoría sobre sistemas mainframe, muchos de ellos desarrollados en COBOL, el mercado interpretó que esta innovación podría reducir la dependencia de servicios intensivos en mano de obra, presionando ingresos futuros.

El rol estratégico del mainframe en IBM

IBM respondió enfatizando que el valor de su plataforma mainframe no depende exclusivamente de COBOL, sino de su rendimiento, seguridad y estabilidad, además del soporte para lenguajes modernos como Java. Los sistemas Z siguen siendo infraestructura crítica para sectores como banca, seguros y gobiernos.

Sin embargo, la preocupación no se centra tanto en la desaparición del mainframe, sino en la posible compresión del negocio de servicios asociado a su modernización y soporte, tradicionalmente de alto margen.

¿Y la alianza con IBM - Anthropic?

Paradójicamente, en octubre de 2025 IBM había anunciado una alianza estratégica con Anthropic para integrar modelos Claude en su ecosistema empresarial, incluyendo entornos de desarrollo asistidos por IA que reportaban incrementos de productividad de hasta 45% entre usuarios iniciales.

Lo que inicialmente fue interpretado como catalizador positivo ahora se reevalúa bajo la óptica de competencia directa en modernización de código.

Análisis técnico

IBM (D1)

Fuente: xStation5

En gráfico diario, IBM.US ha experimentado un deterioro técnico significativo tras perder con contundencia la zona de soporte en torno a 234 USD, nivel que ahora adquiere carácter decisivo. La ruptura se produce con velas de amplio rango y aceleración bajista, reflejando un claro desequilibrio a favor de la oferta. El precio cotiza por debajo de la EMA 50 (azul), que ya muestra pendiente negativa, y amenaza con profundizar la separación respecto a la EMA 200 (roja), cuya pendiente comienza a perder inclinación positiva, señal de enfriamiento estructural.

El ADX repunta y el –DI domina sobre el +DI, confirmando que el movimiento no responde a una simple corrección, sino a una fase de expansión bajista con convicción. En paralelo, el RSI se sitúa en zona de sobreventa, lo que podría dar lugar a rebotes técnicos de corto plazo; sin embargo, mientras el precio no recupere de forma consistente la zona de 234 USD y, posteriormente, la EMA 50, el sesgo seguirá siendo negativo. La estructura sugiere que cualquier recuperación inmediata debe interpretarse como técnica dentro de un contexto aún presionado a la baja.