La escalada de EE.UU. contra Venezuela eleva la prima geopolítica y sostiene al petróleo

El riesgo para el mercado petrolero pasa por fricción logística sostenida , más que por un shock inmediato de oferta.

La escalada de Washington contra Venezuela sube hoy un peldaño y no solo por el hecho militar en sí, sino por la señal política que deja. Donald Trump decidió hacer público un ataque encubierto dentro de territorio venezolano contra una instalación ligada al narcotráfico, un movimiento poco común que vuelve a poner en primer plano el límite entre operaciones de inteligencia y uso de la fuerza con implicancias directas de política exterior.

Al transparentar el operativo, la administración instala un nuevo umbral de disuasión y, al mismo tiempo, abre un flanco interno: en el Congreso puede crecer la presión para exigir una base legal explícita si este tipo de acciones se repite o escala. Ese debate institucional es relevante porque condiciona la duración y la forma de la campaña, elementos que el mercado incorpora como riesgo de cola más que como evento puntual.

Incertidumbre legal y fricción logística prolongada

La discusión legal importa para el mercado porque aumenta la incertidumbre sobre la trayectoria de la ofensiva. Un esquema de golpes puntuales, de baja huella, puede sostenerse políticamente más tiempo que una operación formal del Pentágono, y eso eleva el riesgo de fricción acumulada para la logística energética sin que necesariamente se traduzca en un shock inmediato de oferta.

En términos prácticos, el mercado empieza a descontar un escenario donde el riesgo no es un solo día de titulares, sino varias semanas de inspecciones, desvíos de rutas, mayores costos de seguros y retrasos operativos, factores que presionan el balance regional y alimentan la prima geopolítica del crudo.

Exportaciones, almacenamiento y cierres de pozos

El canal de transmisión más directo pasa por la exportación y el almacenamiento. Según informó Reuters, pese al bloqueo y a las incautaciones en el mar, algunos tanqueros siguen llegando o aproximándose a Venezuela, en parte para expandir el almacenamiento flotante y sostener envíos vinculados a acuerdos con China. Sin embargo, las exportaciones se mantienen recortadas respecto de noviembre, con más barriles quedando “atrapados” en buques sin zarpe definido.

Este cuadro coincide con lo que Bloomberg reportó ayer sobre PDVSA comenzando a cerrar pozos en la Faja del Orinoco por falta de espacio de almacenamiento, con el objetivo de recortar producción en esa zona en torno a 25%, hasta cerca de 500.000 barriles diarios. Cuando el cuello de botella es el tanque y no el pozo, el ajuste se vuelve mecánico y costoso, ya que detener y reactivar pozos de crudo extra pesado implica mayores fricciones técnicas y financieras.

Calidad del crudo, diluyentes y segmentación de compradores

Un segundo factor relevante es la calidad del crudo venezolano y su fuerte dependencia de diluyentes, además de la segmentación de compradores. Con rutas más restringidas, el incentivo a ofrecer mayores descuentos aumenta y la ejecución comercial se vuelve más lenta. Reuters también vinculó este escenario a demoras operativas tras un ciberataque y a renegociaciones contractuales para evitar devoluciones de cargamentos.

Aun así, existe una válvula de alivio que amortigua el impacto: los tanqueros de Chevron continúan saliendo con destino a Estados Unidos bajo autorización, lo que sostiene una parte del flujo y evita una caída abrupta de ingresos y actividad logística. El resultado más probable es un mercado más desordenado que cerrado, con inventarios flotantes en aumento, ventanas de carga más inciertas y primas de riesgo sensibles a cada titular.

El WTI incorpora prima geopolítica

Con este telón de fondo, el WTI sube más de 0,9% en la sesión, un movimiento coherente con la incorporación de una prima geopolítica asociada a riesgos de interrupciones operativas, más que a un cambio estructural en la demanda global de petróleo. Desde una perspectiva de mercado, el crudo no está reaccionando a un déficit inmediato de barriles, sino a la probabilidad creciente de fricciones sostenidas que encarezcan la logística y limiten la flexibilidad de la oferta regional.

Análisis técnico del WTI

En el gráfico, el precio intenta afirmarse sobre la zona de 58,0–58,3, nivel que coincide con medias móviles de referencia y que actúa como pivote de corto plazo. Mientras esa área se mantenga, el sesgo favorece una extensión hacia 58,8 y luego hacia 59,8, niveles donde aparece oferta relevante.

En cambio, una pérdida clara de 57,8 reabriría un retroceso hacia 56,7, que aparece como soporte más limpio si la volatilidad geopolítica no alcanza para sostener el impulso. En este contexto, el precio del WTI seguirá altamente sensible a titulares desde Venezuela y a cualquier señal que confirme si las restricciones actuales se traducen en una reducción efectiva y persistente del flujo exportable.

Fuente: xStation5.

____________

👉 Abre tu cuenta real en XTB aquí