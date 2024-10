La FDA aprueba el innovador fármaco de Bristol Myers para la esquizofrenia 💡

Las acciones de Bristol Myers (BMY.US) suben un 4% antes de la 煤ltima sesi贸n de la semana en Wall Street despu茅s de que el fabricante de medicamentos obtuviera la aprobaci贸n de la Administraci贸n de Alimentos y Medicamentos de Estados Unidos para su nuevo f谩rmaco Cobenfa como tratamiento para la esquizofrenia en adultos. Los analistas han comentado que la aprobaci贸n de la FDA podr铆a ayudar a Bristol a aprobar su adquisici贸n de Karuna Therapeutics, lo que te贸ricamente ampliar铆a las capacidades de ventas de BMY. El f谩rmaco aprobado por la FDA es notable por ser el primer f谩rmaco antipsic贸tico que se dirige a los receptores colin茅rgicos en lugar de los receptores de dopamina, lo que podr铆a ser m谩s seguro para los pacientes en algunas situaciones. Es el primer f谩rmaco aprobado para la esquizofrenia en 30 a帽os. Comience a invertir hoy o pruebe una demo gratuitamente Hazte Cliente PRUEBE UNA DEMO Descarga la app m贸vil Descarga la app m贸vil La acci贸n est谩 subido antes de la apertura y se negocia muy por encima de la EMA de 200 d铆as (l铆nea dorada en el gr谩fico), lo que podr铆a definir la tendencia general de la acci贸n a largo plazo. Fuente: xStation5

