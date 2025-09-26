La inflación americana en línea con lo esperado

Los datos de inflación son un referente clave para evaluar la evolución de los precios y el poder adquisitivo en Estados Unidos. La Reserva Federal presta especial atención al Índice de Precios de Consumo Personal (PCE), y en particular a su versión subyacente, por ser una medida más estable de las presiones inflacionarias. Estos indicadores son decisivos para anticipar la política monetaria y, por tanto, tienen un impacto directo en los mercados financieros.
Datos de inflación de Estados Unidos de agosto:
Índice de Precios PCE Subyacente: actual 0,2% mensual; previsión 0,2% mensual; anterior 0,2% mensual.
Comience a invertir hoy o pruebe una demo gratuitamenteHazte Cliente Cuenta de Formación Descarga la app móvil Descarga la app móvil
Índice de Precios PCE Subyacente: actual 2,9% interanual; previsión 2,9% interanual; anterior 2,9% interanual.
Índice de Precios PCE: actual 2,7% interanual; previsión 2,7% interanual; anterior 2,6% interanual.
Índice de Precios PCE: actual 0,3% mensual; previsión 0,3% mensual; anterior 0,2% mensual.
Ingresos Personales: actual 0,4% mensual; previsión 0,3% mensual; anterior 0,4% mensual.
"Este informe se proporciona sólo con fines de información general y con fines educativos. Cualquier opinión, análisis, precio u otro contenido no constituyen asesoramiento de inversión o recomendación en entendimiento de la ley de Belice. El rendimiento en el pasado no indica necesariamente los resultados futuros, y cualquier persona que actúe sobre esta información lo hace bajo su propio riesgo. XTB no aceptará responsabilidad por ninguna pérdida o daño, incluida, sin limitación, cualquier pérdida de beneficio, que pueda surgir directa o indirectamente del uso o la confianza de dicha información. Los contratos por diferencias (""CFDs"") son productos con apalancamiento y acarrean un alto nivel de riesgo. Asegúrese de comprender los riesgos asociados. "