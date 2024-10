La inflación de la eurozona cae en septiembre

Esta mañana a las 11:00 horas se ha conocido el informe preliminar de inflación de la eurozona correspondiente al mes de septiembre. Después de que en el mes de agosto la inflación se mantuviese en líneas con las expectativas, al situarse en un 2,2% a nivel interanual, esta vez el IPC de la eurozona parece situarse ligeramente por debajo de lo esperado por el mercado. En concreto, el IPC de la eurozona a nivel interanual se ha situado en un 1,7%, frente al 1,8% previsto y el 2,2% registrado el pasado mes de agosto. En el caso de la inflación subyacente, los datos del informe preliminar de septiembre coinciden con las expectativas del mercado, al situarse en un 2,7%. Esta cifra supone una caída de una décima, en comparación con el mes de agosto. Comience a invertir hoy o pruebe una demo gratuitamente Hazte Cliente PRUEBE UNA DEMO Descarga la app móvil Descarga la app móvil IPC: 1,7% interanual. Previsión 1,8%. Anterior 1,8%.

Previsión 1,8%. Anterior 1,8%. IPC: -0,1% intermensual. Previsión -0,1%. Anterior 0,1%.

Previsión -0,1%. Anterior 0,1%. IPC subyacente: real 2,7% interanual. Previsión 2,7%. Anterior 2,7%.

IAPC ex Energía y Alimentos: real 0,0% intermensual. Previsión 0,1%. Anterior 0,3%.

IAPC ex Energía y Alimentos: real 2,7% interanual. Previsión 2,7%. Anterior 2,7%. Reacción del EUR/USD nada más conocerse el informe de inflación. Fuente : Xstation5

"Este informe se proporciona sólo con fines de información general y con fines educativos. Cualquier opinión, análisis, precio u otro contenido no constituyen asesoramiento de inversión o recomendación en entendimiento de la ley de Belice. El rendimiento en el pasado no indica necesariamente los resultados futuros, y cualquier persona que actúe sobre esta información lo hace bajo su propio riesgo. XTB no aceptará responsabilidad por ninguna pérdida o daño, incluida, sin limitación, cualquier pérdida de beneficio, que pueda surgir directa o indirectamente del uso o la confianza de dicha información. Los contratos por diferencias (""CFDs"") son productos con apalancamiento y acarrean un alto nivel de riesgo. Asegúrese de comprender los riesgos asociados. "