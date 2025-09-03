La inflación del IPC de la UE sorprende al alza

El informe del IPP sugiere que los precios al productor en general aumentaron significativamente en julio, lo cual es una clara sorpresa y, en teoría, podría animar al BCE a mantener una postura relativamente más conservadora en política monetaria en el futuro. Por esta razón, estamos observando subidas en el par EUR/USD. IPP de la eurozona (m/m) jul: 0,4 % (est.: 0,1 %; ant.: 0,8 %) Comience a invertir hoy o pruebe una demo gratuitamente Hazte Cliente Cuenta de Formación Descarga la app móvil Descarga la app móvil -IPP interanual: 0,2 % (est.: 0,1 %; ant.: 0,6 %)

