La inflación en Italia está por debajo de las expectativas

Los últimos datos económicos publicados por el Instituto Nacional de Estadística (ISTAT) revelan una desaceleración significativa en la inflación del Índice de Precios al Productor (IPP) en Italia, junto con una leve caída en el Índice de Precios al Consumidor (IPC), lo que podría indicar una moderación de las presiones inflacionarias en el país.
Datos clave: Inflación del Índice de Precios al Productor (IPP):
- Inflación del IPP (intermensual): -0,6 % (anteriormente: 0,5 %)
- Inflación del IPP (interanual): 0,2 % (anteriormente: 1,6 %)
Datos clave: Inflación del Índice de Precios al Consumidor (IPC):
- Inflación del IPC (intermensual): -0,2 % (previsión: -0,1 %; anteriormente: 0,1 %)
- Inflación del IPC (interanual): 1,6 % (previsión: 1,7 %; anteriormente: 1,6 %)
