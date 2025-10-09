La inflación en México sorprende a la baja en septiembre, pero la subyacente sigue presionando

La inflación en México sorprendió ligeramente a la baja en septiembre, al situarse en 3.76% interanual, por debajo del consenso de mercado (3.79%) y manteniéndose dentro del rango objetivo del Banco de México (Banxico) entre 2% y 4%. Sin embargo, el dato confirma que las presiones inflacionarias persisten en el componente subyacente, el cual se aceleró a 4.28% anual, el nivel más alto desde abril de 2024. En términos mensuales, el Índice Nacional de Precios al Consumidor (INPC) avanzó 0.23%, mientras que la inflación subyacente aumentó 0.33%, superando el registro previo de 0.22%.

Presiones inflacionarias: servicios, educación y alimentos lideran los aumentos

El repunte se explica principalmente por incrementos en servicios y bienes no alimentarios, lo que refleja una resistencia de la inflación estructural, especialmente en rubros ligados a la demanda interna.

Las categorías con mayores aumentos fueron:

Restaurantes y hoteles (+7.61%)

Bienes y servicios misceláneos (+6.06%)

Educación (+5.81%)

Bebidas alcohólicas y tabaco (+4.39%)

Por otro lado, los precios de alimentos y bebidas no alcohólicas también subieron 3.94%, reflejando la persistencia de costos en la cadena de suministro.

Panorama internacional: el dólar estable ante cierre parcial del gobierno en EE. UU.

En el contexto internacional, el dólar estadounidense se mantiene estable ante la falta de nuevos datos económicos oficiales en Estados Unidos, debido al cierre parcial del gobierno. No obstante, el mercado sigue proyectando dos recortes adicionales de 25 puntos base por parte de la Reserva Federal (Fed) este año, luego de que las minutas del FOMC revelaran que los responsables de política monetaria evalúan los riesgos a la baja en el empleo frente a unas presiones inflacionarias todavía elevadas. Este panorama ha limitado la apreciación del dólar globalmente y favorece cierta estabilidad en divisas emergentes como el peso mexicano.

Análisis técnico: estructura bajista de corto plazo

En el mercado cambiario, el USDMXN cotiza en torno a 18.32 pesos, tras registrar un máximo intradía de 18.35 y un mínimo de 18.29.

A pesar de la sorpresa inflacionaria, el tipo de cambio mantiene un comportamiento neutral, reflejando que los operadores ya habían descontado una lectura contenida.

Desde una perspectiva técnica, el par USDMXN continúa inmerso en una estructura descendente de corto plazo, guiada por un canal bajista. El precio se encuentra probando nuevamente la zona de 18.32, que actúa como resistencia inmediata. Mientras el par se mantenga por debajo de ese nivel, el sesgo bajista prevalece, con posibles objetivos hacia 18.24 y, en extensión, 18.20, donde converge un soporte técnico relevante. Un quiebre sostenido por encima de 18.35 podría invalidar este escenario y habilitar un rebote hacia la región de 18.43, resistencia clave del rango reciente.

