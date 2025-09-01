La inflación en Perú toca mínimo de siete años y se acerca al rango meta del BCRP

Inflación sorprende a la baja en Lima Metropolitana
La inflación en Lima Metropolitana sorprendió a la baja en agosto, al registrar una variación anual de 1.11 %, frente al 1.69 % de julio. Se trata de su menor nivel desde 2018 y se ubica muy cerca del límite inferior del rango objetivo del Banco Central de Reserva del Perú (BCRP), establecido entre 1 % y 3 %.
En términos mensuales, el Índice de Precios al Consumidor (IPC) cayó 0.29 %, después de haber registrado un aumento del 0.23 % en julio.
Comience a invertir hoy o pruebe una demo gratuitamenteHazte Cliente Cuenta de Formación Descarga la app móvil Descarga la app móvil
Factores detrás de la caída de la inflación
La desaceleración inflacionaria se explicó principalmente por los siguientes componentes:
-
Alimentos y bebidas no alcohólicas: –0.32 %
-
Vivienda y servicios básicos: –0.99 %
-
Transporte: –0.09 %
-
Recreación y cultura: moderación al 2.57 % frente al 2.68 % en julio
Estos descensos alivian la presión sobre los hogares peruanos y confirman que la inflación mantiene una trayectoria descendente, apuntando a consolidarse en el corto plazo.
Implicancias para el Banco Central de Reserva del Perú
Tasa de referencia estable
El BCRP mantuvo su tasa de referencia en 4.50 % en agosto, alineado con su estrategia de cautela en política monetaria.
Credibilidad reforzada
El nuevo dato de inflación refuerza el escenario previsto por el banco central, que anticipaba niveles cercanos al límite inferior de su meta antes de estabilizarse en torno al 2 %.
Perspectiva hacia fin de año
-
La probabilidad de ajustes inmediatos en la política monetaria sigue siendo baja.
-
Sin embargo, el espacio para un tono más flexible hacia fin de año se ha ampliado, lo que abre la puerta a eventuales recortes de tasas si se consolida la tendencia desinflacionaria.
_______
📈 ¡Únete a nuestro canal exclusivo para Traders! Noticias y análisis en tiempo real en tu WhatsApp. Acceda aquí:
"Este informe se proporciona sólo con fines de información general y con fines educativos. Cualquier opinión, análisis, precio u otro contenido no constituyen asesoramiento de inversión o recomendación en entendimiento de la ley de Belice. El rendimiento en el pasado no indica necesariamente los resultados futuros, y cualquier persona que actúe sobre esta información lo hace bajo su propio riesgo. XTB no aceptará responsabilidad por ninguna pérdida o daño, incluida, sin limitación, cualquier pérdida de beneficio, que pueda surgir directa o indirectamente del uso o la confianza de dicha información. Los contratos por diferencias (""CFDs"") son productos con apalancamiento y acarrean un alto nivel de riesgo. Asegúrese de comprender los riesgos asociados. "