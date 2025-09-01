Leer más

La inflación en Perú toca mínimo de siete años y se acerca al rango meta del BCRP

13:32 1 de septiembre de 2025

Inflación sorprende a la baja en Lima Metropolitana

Ciudad de Lima en Peru

La inflación en Lima Metropolitana sorprendió a la baja en agosto, al registrar una variación anual de 1.11 %, frente al 1.69 % de julio. Se trata de su menor nivel desde 2018 y se ubica muy cerca del límite inferior del rango objetivo del Banco Central de Reserva del Perú (BCRP), establecido entre 1 % y 3 %.

En términos mensuales, el Índice de Precios al Consumidor (IPC) cayó 0.29 %, después de haber registrado un aumento del 0.23 % en julio.

Comience a invertir hoy o pruebe una demo gratuitamente

Hazte Cliente Cuenta de Formación Descarga la app móvil Descarga la app móvil

Factores detrás de la caída de la inflación

La desaceleración inflacionaria se explicó principalmente por los siguientes componentes:

  • Alimentos y bebidas no alcohólicas: –0.32 %

  • Vivienda y servicios básicos: –0.99 %

  • Transporte: –0.09 %

  • Recreación y cultura: moderación al 2.57 % frente al 2.68 % en julio

Estos descensos alivian la presión sobre los hogares peruanos y confirman que la inflación mantiene una trayectoria descendente, apuntando a consolidarse en el corto plazo.

Implicancias para el Banco Central de Reserva del Perú

Edificio del banco central de peru

Tasa de referencia estable

El BCRP mantuvo su tasa de referencia en 4.50 % en agosto, alineado con su estrategia de cautela en política monetaria.

Credibilidad reforzada

El nuevo dato de inflación refuerza el escenario previsto por el banco central, que anticipaba niveles cercanos al límite inferior de su meta antes de estabilizarse en torno al 2 %.

Perspectiva hacia fin de año

  • La probabilidad de ajustes inmediatos en la política monetaria sigue siendo baja.

  • Sin embargo, el espacio para un tono más flexible hacia fin de año se ha ampliado, lo que abre la puerta a eventuales recortes de tasas si se consolida la tendencia desinflacionaria.

_______


📈 ¡Únete a nuestro canal exclusivo para Traders! Noticias y análisis en tiempo real en tu WhatsApp. Acceda aquí:

"Este informe se proporciona sólo con fines de información general y con fines educativos. Cualquier opinión, análisis, precio u otro contenido no constituyen asesoramiento de inversión o recomendación en entendimiento de la ley de Belice. El rendimiento en el pasado no indica necesariamente los resultados futuros, y cualquier persona que actúe sobre esta información lo hace bajo su propio riesgo. XTB no aceptará responsabilidad por ninguna pérdida o daño, incluida, sin limitación, cualquier pérdida de beneficio, que pueda surgir directa o indirectamente del uso o la confianza de dicha información. Los contratos por diferencias (""CFDs"") son productos con apalancamiento y acarrean un alto nivel de riesgo. Asegúrese de comprender los riesgos asociados. "

Escrito por

Emanoelle Santos

Compartir:
Volver

Análisis de mercado

03.09.2025
18:44

Acciones de Alphabet en euforia: la compañía sube un 8% tras ganar en los tribunales

El gigante tecnológico Alphabet, conocido comúnmente como Google, está alcanzando un nuevo máximo histórico, con un...

 18:38

📉Petróleo cae 2,6% por informe de OPEP+

Reuters informó que la OPEP+, un cartel de países productores de petróleo, está considerando seriamente un compromiso de aumento...

 18:08

Peso colombiano se posiciona en $4002 al cierre de 3 de Septiembre

Peso colombiano lideró la apreciación de monedas latinoamericanas en agosto impulsado por la debilidad del dólar El peso colombiano...
Más noticias

Únete a más de 1.700.000 de clientes del grupo XTB en todo el mundo

Comienza a invertir Descarga la app Descarga la app
Los instrumentos financieros que ofrecemos, especialmente los Contratos por Diferencia ("CFD"), pueden ser muy riesgosos.
Las acciones fraccionadas (AF) son un derecho fiduciario adquirido de XTB sobre partes fraccionadas de acciones y ETF. Las AF no son un instrumento financiero separado. Los derechos corporativos limitados están asociados con AF.
El Forex y los CFDs son productos de riesgo