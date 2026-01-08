La inflación IPP en la eurozona es mayor de lo esperado, el desempleo cae

IPP interanual de la eurozona: -1,7 % (pronóstico: -1,7 %, anterior: -0,5 %)
- IPP intermensual: 0,5 % (pronóstico: 0,35 %, anterior: 0,1 %)
- Tasa de desempleo de la eurozona: 6,3 % (pronóstico: 6,4 %, anterior: 6,4 %)
Tres mercados a seguir la próxima semana (09.01.2026)
La inflación en Brasil vuelve al rango del Banco Central y reabre el debate sobre recortes de tasas
¿Qué nos dice el informe más reciente de NFP?
Dow Jones hoy: por qué el dato de empleo débil no asusta al mercado
"Este informe se proporciona sólo con fines de información general y con fines educativos. Cualquier opinión, análisis, precio u otro contenido no constituyen asesoramiento de inversión o recomendación en entendimiento de la ley de Belice. El rendimiento en el pasado no indica necesariamente los resultados futuros, y cualquier persona que actúe sobre esta información lo hace bajo su propio riesgo. XTB no aceptará responsabilidad por ninguna pérdida o daño, incluida, sin limitación, cualquier pérdida de beneficio, que pueda surgir directa o indirectamente del uso o la confianza de dicha información. Los contratos por diferencias (""CFDs"") son productos con apalancamiento y acarrean un alto nivel de riesgo. Asegúrese de comprender los riesgos asociados. "