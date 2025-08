La inflación PCE en EE. UU. supera expectativas y refuerza postura de la Fed 📈

Este jueves, los datos de inflación PCE en EE. UU. correspondientes a junio mostraron un leve repunte por sobre las expectativas del mercado. El índice de precios del gasto en consumo personal (PCE, por sus siglas en inglés), el indicador favorito de la Reserva Federal (Fed), subió a un 2.6 % interanual, frente al 2.5 % previsto, mientras que el PCE subyacente se mantuvo en un elevado 2.8 %, confirmando la persistencia inflacionaria. Datos clave de inflación y gasto personal Índice PCE general: Interanual (a/a): 2.6 % (vs. 2.5 % esperado | 2.4 % previo) Mensual (m/m): 0.3 % (vs. 0.3 % esperado | 0.2 % previo)

PCE subyacente (Core): Interanual (a/a): 2.8 % (vs. 2.7 % esperado | igual al previo) Mensual (m/m): 0.3 % (vs. 0.3 % esperado | 0.2 % previo)

El gasto personal también aumentó un 0.3 % mensual, aunque levemente por debajo del 0.4 % esperado, mientras que el consumo real se recuperó un 0.1 %, tras una contracción previa del -0.2 %. Comience a invertir hoy o pruebe una demo gratuitamente Hazte Cliente Cuenta de Formación Descarga la app móvil Descarga la app móvil Solicitudes de desempleo sin sorpresas Nuevas solicitudes de subsidio por desempleo: 218,000 (vs. 222,000 esperadas | 217,000 previas)

Promedio de 4 semanas: 221,000 (vs. 224,500 previas)

Solicitudes continuas: 1,946,000 (sin cambios y en línea con el pronóstico) Los datos laborales siguen reflejando un mercado sólido pero sin presiones excesivas, lo que refuerza el argumento de la Fed de que aún no existen señales claras para un recorte de tasas. Fed mantiene tono agresivo; impacto en mercados En línea con lo dicho por Jerome Powell ayer —quien calificó la inflación como “aún algo elevada” y el mercado laboral como “sólido”—, este nuevo conjunto de datos apoya la postura actual de cautela. Aunque el mercado había comenzado a descontar recortes para septiembre, la persistencia del PCE subyacente refuerza el sesgo hawkish del banco central. El par EUR/USD se mantuvo plano tras el anuncio, lo que indica que los precios ya reflejaban la postura agresiva de la Fed tras la conferencia de ayer. Fuente: xStation5. _____

