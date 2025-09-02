La libra cae en picado

La libra está cayendo con fuerza tras una ola de ventas en el mercado de bonos del gobierno del Reino Unido, que elevó el rendimiento de los bonos a 30 años a su nivel más alto desde 1998 (5,66%). La liquidación del mercado de bonos arrastra al GBP/USD un 1% hacia abajo.

Los costes de financiación de Reino Unido se disparan

Los costes de financiación a largo plazo en el Reino Unido han alcanzado su nivel más alto desde 1998, lo que refleja la preocupación de los inversores por las perspectivas económicas del país, incluyendo la inflación persistente, el aumento de la deuda pública y las dudas sobre la capacidad del gobierno para conciliar las normas fiscales con el crecimiento económico.

Rendimientos de los bonos del gobierno británico a 30 años ("Gilts"). Fuente: Bloomberg Finance LP

Además, los mercados perciben cada vez más el riesgo de que la ministra de Hacienda, Rachel Reeves, se vea obligada a subir los impuestos o a aplicar recortes más profundos del gasto en los Presupuestos de Otoño, ya que los rendimientos de los bonos indican condiciones de financiación más restrictivas.

Las recientes declaraciones de Reeves incluyeron, entre otras cosas, un impuesto a las ganancias extraordinarias para los bancos, pero la financiación de servicios públicos y proyectos de infraestructura, aún débiles, probablemente requerirá reformas más profundas y nuevas fuentes de ingresos, temas que el Partido Laborista evitó durante la última campaña. El actual primer ministro, Keir Starmer, se ha comprometido a liderar al Partido Laborista en las próximas elecciones.

La libra reanudó sus ganancias a mediados de julio, junto con las crecientes expectativas de un recorte de tipos en septiembre en EE. UU. y mayores presiones inflacionarias en el Reino Unido, lo que impulsó la deuda pública británica a medio plazo. Fuente: xStation5