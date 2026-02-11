El dólar en Colombia sube 0,26% hasta COP 3.675, acoplándose a la tendencia global donde el billete verde se fortalece tras un informe de empleo estadounidense que superó ampliamente las expectativas. El petróleo suma soporte adicional al peso colombiano, subiendo cerca del 2% por las tensiones entre Estados Unidos e Irán.

Datos de empleo sorprenden al alza

Según el Departamento del Trabajo de EE.UU., en enero se crearon 130.000 empleos, duplicando la estimación de consenso de 75.000 según FactSet. La tasa de desempleo bajó una décima hasta 4,3%, cuando se esperaba que permaneciera estable en 4,4% por segundo mes consecutivo.

El reporte estaba inicialmente programado para el viernes pasado, pero fue postergado por el breve cierre parcial del gobierno.

La sorpresa alcista significativa se interpreta como resiliencia económica, enviando una fuerte señal de que inversionistas y analistas deben prepararse para menos recortes de tasas de interés por parte de la Reserva Federal.

Dólar y rendimientos repuntan a nivel global

El Dollar Index sube 0,14% hasta el nivel de 96,92 puntos. Los rendimientos de los bonos del Tesoro a 10 años repuntan hasta 4,18%, después de que el mercado redujera la probabilidad de un recorte de tasas en abril por parte de la Fed.

La Reserva Federal mantiene su postura paciente con tasas entre 3,5% y 3,75%, pero el panorama se ha vuelto "confuso". Kevin Hassett, asesor de la Casa Blanca, advirtió recientemente que, aunque la inteligencia artificial está disparando la productividad, podría empezar a canibalizar la creación de empleo tradicional en los próximos meses.

El IPC de EE.UU. que se conocerá este viernes, será clave para la política monetaria de 2026.

Índice de Confianza del Consumidor

El Índice de Confianza del Consumidor de Colombia cayó al 18,2% en enero, desde el 19,1% registrado en Diciembre. Cuando la confianza cae, disminuye la proyección de crecimiento económico y de tasas de interés, lo que hace menos atractivo al peso colombiano frente al dólar

Petróleo sube por tensiones con EE.UU.-Irán

Los precios del petróleo suben el miércoles, impulsados por el aumento del riesgo geopolítico ante la fragilidad de las conversaciones entre Estados Unidos e Irán, mientras que la caída de reservas sugiere mayor demanda. El Brent sube 2,09% a US$70,23 por barril, mientras que el WTI avanza 2,1% a US$65,32 por barril.

El portavoz del Ministerio de Asuntos Exteriores de Irán dijo el martes que las conversaciones nucleares con Estados Unidos permitieron a Teherán evaluar la seriedad de Washington y mostraron suficiente consenso para continuar por la vía diplomática.

Sin embargo, el presidente Donald Trump declaró el martes que está considerando enviar un segundo portaaviones a Oriente Medio, a pesar de que ambas partes se preparan para reanudar las negociaciones destinadas a evitar un nuevo conflicto.

Funcionarios de la administración Trump también anunciaron que Estados Unidos está considerando incautar más buques cisterna involucrados en el transporte de petróleo iraní. Las conversaciones se vieron eclipsadas por una alerta emitida el lunes por EE.UU. sobre los buques que transitan por el Estrecho de Ormuz, un punto clave para el suministro mundial de petróleo.

Informes de OPEP y AIE

De cara al futuro, los inversionistas centrarán su atención en las perspectivas mensuales del mercado de la OPEP, que se publicarán este miércoles. El jueves, la Agencia Internacional de la Energía (AIE) publicará su propio informe.

Los operadores estarán atentos a las señales de que la oferta podría superar la demanda en 2026 y generar un superávit en el mercado petrolero.

El IPC de EE.UU. del viernes será clave para definir expectativas sobre la trayectoria de tasas de la Fed y, por ende, la presión sobre monedas emergentes como el peso colombiano.

Análisis Técnico USDCOP

Desde una perspectiva técnica en gráfico de 1 hora, el par USD/COP muestra una estructura de consolidación neutral-bajista al cotizar en torno a los $3.680, nivel que coincide milimétricamente con la EMA de 50 períodos, la cual está actuando como un pivote dinámico que frena los intentos de recuperación. El precio se mantiene atrapado dentro de un rango lateral amplio definido por el soporte estructural en los $3.614 y la resistencia inmediata en los $3.723, permaneciendo claramente por debajo de la EMA de 200 períodos, lo que confirma que la tendencia de fondo sigue siendo bajista. Actualmente, el MACD muestra un cruce plano cerca de la línea cero con un histograma sin fuerza direccional, indicando indecisión. Una ruptura por debajo de los $3.614 activaría una continuación bajista hacia nuevos mínimos, mientras que solo un cierre firme por encima de los $3.723 podría desafiar la tendencia principal y buscar la zona de $3.740.

Fuente:xStation5.

_____________

👉 Abre tu cuenta real en XTB aquí