La libra cae tras una lectura relativamente baja del IPC ⏰

La Oficina Nacional de Estadística (ONS) publicó hoy las cifras de inflación de abril de 2026, que sorprendieron gratamente a los mercados, al menos desde la perspectiva de la lucha contra la inflación. El IPC interanual cayó al 2,8%, mientras que el consenso del mercado preveía un 3,0% y la cifra de marzo se situó en el 3,3%. Este es el nivel más bajo del IPC desde marzo de 2025, acercando la inflación al objetivo del 2% del Banco de Inglaterra.

Cabe destacar la desaceleración de la inflación subyacente (IPC subyacente) hasta el 2,5% interanual, el nivel más bajo desde julio de 2021, muy por debajo de las expectativas del 2,6% y significativamente inferior al 3,1% de marzo. La inflación de los servicios, un indicador clave para el Banco de Inglaterra, se desplomó al 3,2% desde el 4,5% anterior, superando también las expectativas del mercado del 3,5%. Ambos datos abren la puerta a nuevas medidas de flexibilización monetaria por parte del Banco de Inglaterra.

Energía y gasolina, dos partidas clave del IPC

Las facturas de energía demostraron ser el principal factor que impulsó la baja de la inflación: la reducción del tope de precios por parte de Ofgem y las medidas gubernamentales destinadas a disminuir los costes unitarios provocaron una caída mensual del 8,4% en los precios de la electricidad y del 4,4% en los del gas. Este fue, con diferencia, el mayor factor negativo en la variación del IPC armonizado anual entre marzo y abril de 2026. Por otro lado, los combustibles para vehículos continuaron siendo un importante factor inflacionario: la gasolina subió 16,6 peniques por litro y el diésel hasta 31,3 peniques, alcanzando sus niveles más altos desde noviembre de 2022 y julio de 2022, respectivamente.

Los datos del IPP también son significativos, ya que apuntan a una creciente presión sobre los costos en la cadena de suministro: la inflación de los precios al productor aumentó hasta el 4,0 % interanual frente a las expectativas del 3,0 %, mientras que la inflación de los insumos del IPP subió hasta el 7,7 % interanual frente a un consenso del 6,3 %. Esto puede significar que algunas de las presiones de costos del sector manufacturero se trasladarán a los consumidores con cierto retraso en los próximos meses.

La libra se debilita

La reacción en el mercado de divisas fue clara: la libra esterlina se debilitó significativamente tras la publicación de los datos, y el par GBP/USD cayó por debajo del nivel de 1,3381, rompiendo el soporte y formando una vela con una larga sombra inferior. Las tres medias móviles exponenciales (50, 100 y 200) convergieron en torno a 1,3394–1,3397, creando una fuerte zona de resistencia por encima de los precios actuales. El RSI cayó hasta cerca de 37, lo que indica una creciente presión vendedora, aunque aún no se observa una clara sobreventa.

Los mercados han interpretado estos datos como una luz verde para que el Banco de Inglaterra acelere su ciclo de recortes de tipos de interés, lo que está mermando directamente el atractivo de la libra.