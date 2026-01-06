La libra esterlina gana ventaja en el corto plazo frente a sus cruces

La libra esterlina ha arrancado la semana con una fortaleza relativa clara frente a muchas divisas de riesgo, y no es un movimiento aislado ni fruto de un titular puntual. Desde la sesión de ayer el flujo ha sido constante, con rupturas limpias en varios cruces que el mercado llevaba semanas vigilando y que ahora empiezan a ordenar el escenario de trading a corto plazo.

El trasfondo es conocido pero sigue siendo relevante. El Banco de Inglaterra dejó claro en su última reunión de 2025 que el proceso de relajación monetaria será gradual, tras recortar 25 puntos básicos y situar el tasa en el 3,75%. El mensaje no fue dovish agresivo, más bien todo lo contrario. Con una inflación que, aunque ha bajado desde el 3,8% de septiembre, sigue en el 3,2% interanual, el mercado entiende que el BoE no tiene prisa. Esa expectativa de recortes lentos es justo lo que, ahora mismo, le da apoyo a la libra frente a otras monedas más sensibles al ciclo.

Al mismo tiempo, los costos laborales vuelven al centro del debate con la subida del salario mínimo prevista para abril. Todo esto refuerza la idea de que la inflación en Reino Unido puede ser más persistente de lo que muchos descontaban hace meses. Para el inversionista, esto no es ruido, es contexto que explica por qué la libra aguanta mejor los envites.

En el gráfico, la lectura es bastante más clara que el debate macro. En GBPCHF, GBPUSD, GBPJPY, la moneda británica ha roto resistencias que venían frenando el precio desde mediados de diciembre. No hablamos de máximos aislados, sino de zonas trabajadas en gráfico horario que ahora quedan por debajo. En GBPCAD el movimiento ha sido similar, con continuidad tras la ruptura y sin una reacción vendedora inmediata que invalide el movimiento. ¿La clave? Hay que estar atentos a la zona de soporte en gráficos horarios anterior resistencia. Si la GBP muestra fortaleza en estas zonas podría ser un buen punto de iniciar posiciones largas.

Otro cruce interesante desde el punto de vista técnico es el GBPNZD. Aquí no hay aceleración vertical, sino algo mucho más sano para el trading: una figura triangular en gráfico de 4 horas, con máximos descendentes cada vez menos agresivos y mínimos que empiezan a sostenerse. Este tipo de estructura suele anticipar continuación cuando el mercado decide dirección, y de momento el sesgo sigue favoreciendo a la libra mientras no se rompa la base de la figura.

Los PMI publicados hoy tampoco han sido un catalizador negativo claro. El PMI compuesto final de diciembre se situó en 51,4, señalando una expansión todavía muy marginal, con mejora en los nuevos pedidos pero presión creciente en los costos de los insumos, los más altos en siete meses. No es un dato brillante, ni mucho menos, pero tampoco es el tipo de sorpresa que fuerce al mercado a salir corriendo de la libra, a pesar de haber sido un dato peor de lo esperado.

Desde una óptica de trading, el mensaje es bastante sencillo. La libra está mostrando fortaleza relativa, no porque Reino Unido esté volando, sino porque otros bancos centrales están más condicionados o más cerca de acelerar recortes. Mientras esa percepción se mantenga, tiene sentido vigilar continuaciones de tendencia y retrocesos controlados en los cruces que ya han roto resistencias. Eso sí, con disciplina. El contexto macro apoya, pero el mercado ya ha descontado parte de ese escenario y no todo movimiento será lineal.

En resumen, la libra no está en modo euforia, pero sí en modo ventaja táctica. Y en el corto plazo, eso suele ser suficiente para que los pares sigan ofreciendo oportunidades interesantes, siempre que el precio confirme y no sea el inversionista quien se adelante al gráfico.

Alejandro de Luis

Editor de Hispatrading Magazine, revista de trading con mayor difusión en español, Alejandro ha trabajado como trader en diferentes sociedades de valores y firmas de trading propietario, así como en áreas de negociación y análisis durante casi dos décadas. Autor de varios libros de trading publicados en más de 5 países ha impartido conferencias formativas y programas de especialización ante audiencias de más de 40 países, entre ellas alumnos de varias universidades europeas de prestigio.

