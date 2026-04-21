La libra sube ligeramente tras unos datos laborales del Reino Unido más fuertes

En conjunto, los datos presentan una imagen de mercado laboral bastante sólida: menor desempleo, salarios más altos y una creación de empleo ligeramente más suave. Unos salarios más fuertes pueden apoyar el consumo, pero complican el panorama de inflación. La publicación podría mantener al Banco de Inglaterra más cauto, equilibrando entre riesgos de relajación y un crecimiento salarial persistente.
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La tasa de desempleo del Reino Unido cayó al 4,9%, por debajo de las expectativas (5,2%), señalando un mercado laboral algo más fuerte. La caída del desempleo sugiere resiliencia en las condiciones laborales pese a la incertidumbre económica general.
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El cambio de empleo (SA) fue de -11k, por debajo del pronóstico de 0k, indicando una ligera contracción.
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El cambio de empleo no ajustado mostró un aumento de +26,8k, superando expectativas y reflejando señales mixtas.
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El crecimiento del empleo 3M/3M se desaceleró a 25k, muy por debajo del pronóstico (35k), apuntando a un enfriamiento del ritmo de contratación.
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El crecimiento salarial se mantiene relativamente estable: las ganancias semanales promedio YoY se situaron en 3,8%, por encima de lo esperado. Las ganancias excluyendo bonos subieron 3,6% YoY, ligeramente por encima de las previsiones, lo que sugiere una presión salarial subyacente constante.
Fuente: xStation5
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