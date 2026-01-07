La nueva ola de oferta de Gas Natural Licuado anticipa combustible más barato para Asia y Europa

Una ola récord de nuevo suministro de gas natural licuado está reconfigurando el mercado energético mundial, creando condiciones favorables para los compradores que, según los analistas, podrían mantenerse durante el resto de la década. La llegada de múltiples proyectos de exportación anuncia combustible más barato para los consumidores de Asia y Europa, transformando radicalmente la dinámica de oferta y demanda que ha dominado el sector en los últimos años.

Crecimiento sin precedentes en la producción mundial

La producción mundial de Gas Natural Licuado registró un incremento del 6% en 2025, una cifra que marca el inicio de un ciclo expansivo que se proyecta durante al menos cuatro años adicionales. Este crecimiento sostenido responde a una inversión récord en nuevas instalaciones de licuefacción distribuidas en múltiples regiones productoras.

La Agencia Internacional de Energía ha señalado que los aumentos anuales de capacidad previstos entre 2026 y 2029 superarán incluso los registrados durante 2025, consolidando una tendencia alcista en la oferta que modificará estructuralmente el equilibrio del mercado.

Golden Pass y la expansión de Catar lideran el cambio

Solo durante este año, dos proyectos gigantescos iniciarán operaciones comerciales. Golden Pass en Texas, una de las terminales de exportación más ambiciosas de Estados Unidos, comenzará su producción junto con una importante expansión en Catar, el mayor exportador mundial de GNL.

Una vez que ambas instalaciones alcancen su máximo rendimiento, aportarán un suministro equivalente a aproximadamente el 11% de las exportaciones mundiales. Esta incorporación masiva de capacidad representa un cambio cualitativo en la disponibilidad global del combustible.

Las grandes petroleras buscan nuevos mercados

Compañías como Shell Plc y Exxon Mobil Corp., que han realizado cuantiosas inversiones en nuevos proyectos o firmado grandes contratos de suministro, enfrentan ahora el desafío de encontrar compradores para esos volúmenes adicionales.

Los esfuerzos comerciales se concentrarán especialmente en impulsar la demanda en el Sudeste Asiático, una región que, según los analistas, presenta el mayor potencial de crecimiento en consumo de gas natural licuado a nivel mundial.

Vietnam y Myanmar reactivan importaciones

Existen indicios tempranos de un renovado interés por parte de economías emergentes asiáticas. Vietnam firmó recientemente su primer acuerdo plurianual de compra de GNL, un hito que marca su entrada formal al mercado de importadores regulares del combustible.

Por su parte, Myanmar reanudó la importación de gas natural licuado tras una pausa de cuatro años, señalando una normalización gradual de su sector energético y su reincorporación al comercio internacional de GNL.

Precios en mínimos favorecen la demanda

Los precios spot del Gas Natural Licuado en Asia han descendido a su nivel más bajo en más de un año, y los comerciantes anticipan caídas adicionales a medida que el crecimiento de la oferta continúe superando la demanda. Esta tendencia bajista en las cotizaciones podría catalizar un crecimiento histórico en el consumo de gas en la región asiática.

Del mercado de vendedores al mercado de compradores

Durante años, la escasez relativa de GNL generó una intensa competencia entre importadores, donde los envíos se adjudicaban sistemáticamente a los mejores postores, generalmente compradores europeos dispuestos a pagar primas significativas por asegurar el suministro.

Esa era está llegando a su fin. Los altos precios que prevalecieron en el pasado reciente frenaron las importaciones en mercados importantes como China e India, pero el nuevo equilibrio de mercado promete condiciones más favorables para estos grandes consumidores.

Si los precios se mantienen en niveles accesibles, la demanda de gas en Asia podría experimentar una expansión sin precedentes, beneficiando tanto a las economías importadoras como a los consumidores finales que dependen del combustible para generación eléctrica y uso industrial.

Gas natural en Estados Unidos recupera terreno

En el mercado estadounidense, los futuros del gas natural lograron recuperar terreno tras acumular caídas durante cinco sesiones consecutivas. El factor determinante fue la llegada de pronósticos de clima más frío, que impulsan las expectativas de mayor consumo para calefacción.





Fuente: EIA

El contrato de gas en Nymex para entrega en febrero registró un avance del 4,8%, situándose en 3,511 dólares por millón de BTU. Este repunte técnico refleja la sensibilidad del mercado estadounidense a las condiciones meteorológicas estacionales, aunque la tendencia estructural global sigue apuntando hacia una mayor disponibilidad de suministro.

NATGAS (D1)

Fuente: xStation5

