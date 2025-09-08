Leer más

La oferta de petróleo se disparará en octubre🛢️

04:58 8 de septiembre de 2025

La OPEP+ aumentará la producción de petróleo en 137 kb/d en octubre, comenzando a desmantelar parte de los recortes voluntarios de 1,65 mb/d que se habían establecido hasta 2026, mientras que se mantienen vigentes unos 2,0 mb/d de restricciones más amplias.

La OPEP+ aumentará su producción de petróleo

El grupo ya ha aumentado las cuotas en unos 2,5 mb/d entre abril y septiembre, pasando de defender los precios a recuperar cuota de mercado. Ocho miembros clave (entre ellos Arabia Saudita, Rusia, Irak, Emiratos Árabes Unidos, Kuwait, Kazajistán, Argelia y Omán) se reunirán de nuevo el 5 de octubre para establecer la política de noviembre, manteniendo todas las opciones abiertas.

Comience a invertir hoy o pruebe una demo gratuitamente

Hazte Cliente Cuenta de Formación Descarga la app móvil Descarga la app móvil

En los próximos meses, el escenario de la oferta de petróleo se inclinará hacia la expansión. Incluso antes de la última reunión, la EIA proyectaba un superávit de unos 3 mb/d desde octubre de 2025 hasta finales de 2026. Un crecimiento adicional fuera de la OPEP+ (EE. UU., Canadá, Argentina) aumenta la probabilidad de que se materialice un escenario de sobreoferta en el cuarto o primer trimestre. Arabia Saudita parece estar en la mejor posición para añadir barriles.

Precio del barril de petróleo West Texas

La reacción del precio del petróleo es moderada. Los precios ya habían caído el viernes antes de la reunión de la OPEP+ del domingo y tras un aumento inesperado de los inventarios en EE. UU. El crudo WTI cayó a 61,50 $/bbl. Sin embargo, la caída del viernes ya casi se ha recuperado por completo. El precio del crudo WTI crece un 1,40% intradía hasta los 62,85 $/bbl.

GrÃ¡fico con la cotizaciÃ³n del barril de petrÃ³leo West Texas

Fuente : Plataforma de XTB

"Este informe se proporciona sólo con fines de información general y con fines educativos. Cualquier opinión, análisis, precio u otro contenido no constituyen asesoramiento de inversión o recomendación en entendimiento de la ley de Belice. El rendimiento en el pasado no indica necesariamente los resultados futuros, y cualquier persona que actúe sobre esta información lo hace bajo su propio riesgo. XTB no aceptará responsabilidad por ninguna pérdida o daño, incluida, sin limitación, cualquier pérdida de beneficio, que pueda surgir directa o indirectamente del uso o la confianza de dicha información. Los contratos por diferencias (""CFDs"") son productos con apalancamiento y acarrean un alto nivel de riesgo. Asegúrese de comprender los riesgos asociados. "

Compartir:
Volver

Análisis de mercado

09.09.2025
22:09

Amazon compra participación en Rappi y desafía el dominio de Mercado Libre

En una movida inesperada pero estratégica, Amazon anunció la adquisición de una participación minoritaria en Rappi, la startup...

 20:51

El oro rompe los $3.600: ¿refugio o señal de alarma?

El oro ha vuelto a hacer historia. Esta vez no por crisis geopolíticas ni por movimientos especulativos de corto plazo, sino por algo más...

 20:39

Wall Street y el dólar avanzan pese a informe laboral débil en EE. UU.

Wall Street opera al alza con la mirada en la Fed Los futuros de índices estadounidenses registran ganancias este martes, a pesar de que la Oficina...
Más noticias

Únete a más de 1.700.000 de clientes del grupo XTB en todo el mundo

Comienza a invertir Descarga la app Descarga la app
Los instrumentos financieros que ofrecemos, especialmente los Contratos por Diferencia ("CFD"), pueden ser muy riesgosos.
Las acciones fraccionadas (AF) son un derecho fiduciario adquirido de XTB sobre partes fraccionadas de acciones y ETF. Las AF no son un instrumento financiero separado. Los derechos corporativos limitados están asociados con AF.
El Forex y los CFDs son productos de riesgo