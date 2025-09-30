La OPEP desmiente informe de Reuters sobre aumento de producción 🔔 El petróleo intenta recuperarse

La Secretaría de la Organización de Países Exportadores de Petróleo (OPEP) emitió hoy un comunicado en el que desmiente el informe de Reuters, que afirmaba que la OPEP y sus aliados planeaban aumentar la producción de crudo en noviembre en 500.000 barriles diarios durante la reunión prevista para el domingo. La OPEP declaró lo siguiente:
“Por el momento, las conversaciones entre los Ministros pertinentes sobre la próxima reunión aún no han comenzado. En consecuencia, la Secretaría de la OPEP insta encarecidamente a los medios de comunicación a actuar con precisión y responsabilidad en su cobertura, a fin de evitar alimentar una especulación innecesaria en el mercado petrolero”.
El precio del petróleo se recuperó tras fuertes caídas a primera hora del día, y el Brent volvió a cotizar en 62,6 dólares por barril.
Fuente: xStation5
