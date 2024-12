La OPEP+ eliminará los recortes de producción de petróleo

La OPEP+ está dispuesta a eliminar gradualmente los recortes de producción a partir del primer trimestre del próximo año y hasta 2026. El precio del pétroleo West Texas ha reaccionado con una fuerte caída a este anuncio. Vale la pena señalar que esta decisión había sido anticipada por el mercado, lo que podría explicar la reacción bajista como un caso de "vender la noticia que ya había sido descontada por el mercado en el pasado". Tanto el crudo Brent como el petróleo WTI reaccionan con bajadas a estos informes. Precio del petróleo Brent Fuente: xStation5 Comience a invertir hoy o pruebe una demo gratuitamente Hazte Cliente PRUEBE UNA DEMO Descarga la app móvil Descarga la app móvil Precio del petróleo West Texas Fuente: xStation5

