La PLATA cae un 3,4% ante el fortalecimiento del dólar estadounidense; los rendimientos a 10 años suben a niveles no vistos desde finales de julio 📈

Los precios del oro y la plata caen hoy un 0,7% y un 3,3% respectivamente en medio del fortalecimiento del d贸lar estadounidense. El d贸lar index sube hoy casi un 0,08%, y los rendimientos de los bonos del Tesoro estadounidense a 10 a帽os ampl铆an los beneficios en m谩s de 1 pb hasta el 4,035%, niveles no vistos desde finales de julio. Los mercados ahora descuentan solo un recorte de tasas de la Fed este a帽o, de 25 pb. El miembro de la Fed Kugler coment贸 hoy que si los datos de inflaci贸n (el informe del IPC de EE. UU. de septiembre est谩 programado para el jueves) no muestran una mejora, "desacelerar la normalizaci贸n ser谩 apropiado". Anteriormente, citando al Financial Times, Fed Williams dijo que "el recorte de tasas de septiembre no es una gu铆a futura". El director ejecutivo de J.P Morgan, Jamie Dimon, coment贸 hoy que los aterrizajes suaves son dif铆ciles, pero espera que esta vez sucedan, aunque no hay garant铆as. Comience a invertir hoy o pruebe una demo gratuitamente Hazte Cliente PRUEBE UNA DEMO Descarga la app m贸vil Descarga la app m贸vil 聽 Fuente: xStation5 USDIDX vs PLATA 聽 Fuente: xStation5

