Índice de confianza del consumidor e informe JOLTS

El calendario macroeconómico de hoy incluye algunas publicaciones interesantes, aunque no está excesivamente cargado. Será el último día relativamente tranquilo de la semana, que aún incluye las decisiones de la Fed y el Banco de Japón, los informes del mercado laboral y los resultados de las principales empresas tecnológicas. Hoy se publicarán los datos de vacantes de empleo de JOLTS y el Índice de Confianza del Consumidor de Conference Board.

Comience a invertir hoy o pruebe una demo gratuitamente Hazte Cliente Cuenta de Formación Descarga la app móvil Descarga la app móvil El Índice de Confianza del Consumidor se encuentra actualmente en niveles muy bajos, observados históricamente solo durante desaceleraciones o recesiones económicas en EE. UU. Las expectativas para la lectura de hoy apuntan a una ligera mejora en la confianza del consumidor, de 93 a 95,5. Mientras tanto, se espera que el informe JOLTS muestre un nivel estable y neutral de 7,5 millones de nuevas vacantes de empleo en junio. Calendario diario detallado: 09:00 AM, España - Datos de Ventas Minoristas de junio: Ventas Minoristas en España: anterior: 4,8 % interanual; 09:00 AM, España - Datos del PIB: PIB español (T2): previsión: 0,6 % intertrimestral; anterior: 0,6 % intertrimestral;

PIB español (T2): anterior: 2,8 % interanual; 14:00 PM BST, Estados Unidos - Índice de Precios de la Vivienda de mayo: anterior: 434,9;

previsión: -0,1 % intermensual; anterior: -0,4 % intermensual; 16:00 PM, Estados Unidos - Ofertas de empleo JOLTS para junio: previsión: 7,510 millones; anterior: 7,769 millones; 15:00 BST, Estados Unidos - Confianza del consumidor CB de julio:

Pronóstico: 95,9; anterior: 93,0;

"Este informe se proporciona sólo con fines de información general y con fines educativos. Cualquier opinión, análisis, precio u otro contenido no constituyen asesoramiento de inversión o recomendación en entendimiento de la ley de Belice. El rendimiento en el pasado no indica necesariamente los resultados futuros, y cualquier persona que actúe sobre esta información lo hace bajo su propio riesgo. XTB no aceptará responsabilidad por ninguna pérdida o daño, incluida, sin limitación, cualquier pérdida de beneficio, que pueda surgir directa o indirectamente del uso o la confianza de dicha información. Los contratos por diferencias (""CFDs"") son productos con apalancamiento y acarrean un alto nivel de riesgo. Asegúrese de comprender los riesgos asociados. "