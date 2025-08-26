La plata en máximos de los últimos 14 años

Petróleo

El petróleo crudo se ha recuperado en los últimos días de las dudas sobre un acuerdo de paz entre Ucrania y Rusia. Simultáneamente, parece improbable que Estados Unidos imponga restricciones adicionales a las exportaciones de petróleo ruso en el contexto actual.

La única medida nueva de Estados Unidos ha sido imponer un arancel adicional del 25% a India por la compra de petróleo ruso. Sin embargo, esto se considera una decisión puramente política destinada a obligar a India a cumplir con el nuevo régimen arancelario. Si India optara por comprar petróleo en otros países, introduciría una nueva y significativa demanda en el mercado abierto.

Los precios del petróleo también han reaccionado positivamente a las mayores expectativas de recortes en los tipos de interés de Estados Unidos, lo que, en teoría, podría estimular la demanda del producto y generar un mayor consumo de petróleo.

Existe una creciente especulación sobre la posibilidad de que Estados Unidos se esté acercando a un pico local de producción. Los nuevos proyectos se encuentran en el punto de equilibrio con los precios actuales del petróleo. Actualmente, se observa que la productividad de los pozos está disminuyendo, mientras que los costes están aumentando.

Según la EIA, se espera que el actual exceso de oferta, provocado en parte por la decisión de la OPEP+ de reanudar la producción con mayor rapidez, provoque una mayor caída de los precios a corto plazo. La EIA indica que el crecimiento de los inventarios en los próximos trimestres podría alcanzar los 2 millones de barriles diarios.





Los inventarios de petróleo crudo han disminuido recientemente, pero sus movimientos están en línea con las tendencias estacionales.

La estacionalidad sugiere una consolidación en los próximos días, pero se espera un repunte después, con un pico hacia finales de octubre.

Precio del barril de West Texas

El petróleo crudo se ha estado recuperando en los últimos días y hoy podría ser potencialmente la primera sesión bajista después de cuatro días consecutivos de fuertes subidas.

Plata

Los precios de la plata se encuentran a solo un 1,5% de sus máximos locales recientes, los más altos desde 2011. Los precios de los metales preciosos se mantienen elevados ante las crecientes expectativas de recortes de los tipos de interés. Además, la incertidumbre relacionada con la falta de perspectivas de paz en Ucrania y los riesgos arancelarios contribuye a esta confianza.

Los ETFs continúan adquiriendo plata, lo que ha impulsado el valor de la plata depositada en estos fondos a máximos históricos, superando los 30.000 millones de dólares.

La relación precio-oro-plata continúa a la baja. Si el mercado alcista de los metales preciosos continúa, la relación podría caer a su promedio de 10 años de 82. Con un precio del oro de 3350 dólares (el punto medio de la consolidación desde abril), esto implicaría un precio de la plata de 40,85 dólares por onza.

La relación oro-plata ha caído recientemente. Un descenso hasta 82, con el precio actual del oro en 3.350$, significaría que el precio de la plata supera claramente los 40$ por onza.





La plata no está sobrevalorada en el corto plazo según su desviación de la media móvil de 100 sesiones.

Café

Tras superar los 380 centavos por libra, los precios del café iniciaron una corrección desde un punto de resistencia significativo. La caída continúa hoy mientras que los importadores estadounidenses están cancelando los envíos de café desde Brasil, lo que los obliga a buscar suministro en otros mercados.

Los inventarios de café se mantienen en niveles muy bajos. La cantidad de café pendiente de certificación también es baja. Los precios del café también se han visto afectados por la preocupación por el clima en Brasil, que podría provocar una caída en la producción para la próxima temporada.

La cosecha de esta temporada en Brasil está prácticamente terminada, y la mayoría de los datos preliminares sugieren una producción menor que la de la temporada pasada.

El precio del café ha aumentado considerablemente, en línea con su promedio de 5 años. Sin embargo, cabe destacar que el promedio de 5 años ahora sugiere una disminución, mientras que los promedios a largo plazo apuntan a una consolidación antes de un fuerte repunte a finales de año.

Precio del café

El precio del café se ha alejado de la línea de tendencia descendente trazada desde los picos de febrero y abril.

Trigo

Tras el contrato del rollover, el precio del trigo se mantiene en una tendencia lateral, lo que indica que no hay perspectivas claras de cambios fundamentales importantes.

El informe más reciente de WASDE sugiere un creciente exceso de oferta en el mercado del trigo. Además, el trigo ha estado bajo presión a la baja debido a la posibilidad de un acuerdo de paz entre Rusia y Ucrania.

El precio del trigo se encuentra a poco menos de dos desviaciones estándar de su promedio anual. Tras el vencimiento del contrato de septiembre, el precio seguirá subiendo unos 30 centavos por bushel. No obstante, el trigo podría considerarse sobrevendido a corto plazo.

La calidad del trigo estadounidense se mantiene relativamente alta. La cosecha de trigo de invierno está prácticamente terminada, mientras que la de trigo de primavera está a mitad de su avance, lo cual coincide con el promedio.

El posicionamiento en trigo vuelve a tender hacia un nivel extremadamente bajo. Sin embargo, cabe destacar que las posiciones largas también se están recuperando, lo que podría indicar un cambio de tendencia en el futuro cercano. No obstante, los precios en torno a los 500 centavos por bushel se consideran atractivos para un repunte.

