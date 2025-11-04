Resumen de materias primas: Petróleo, Oro, Gas natural, Cacao (04.11.2025)

Petróleo

El crudo sigue bajo presión, ya que las sanciones de EE. UU. y la UE aún no han logrado frenar significativamente las exportaciones rusas por vía marítima. La reunión entre Trump y Xi omitió el tema del petróleo ruso, lo que sugiere que probablemente continuarán las compras a esta fuente.

La OPEP+ decidió en diciembre un aumento del límite de producción de 137.000 barriles diarios, pero suspendió nuevos incrementos para el primer trimestre de 2026. A pesar de una reacción inicial moderada en los precios, el superávit del mercado podría ser el mayor desde 2020, incluso con un límite de producción para el primer trimestre.

La producción de la OPEP aumentó en 400.000 barriles diarios en septiembre, superando los 29 millones de barriles diarios, el nivel más alto en casi tres años.

Entre los riesgos geopolíticos se incluye la posibilidad de una acción de EE. UU. contra Venezuela, una preocupación clave dadas sus grandes reservas de petróleo. La producción venezolana es actualmente de 1,1 millones de barriles diarios, frente a los 2,6 millones de barriles diarios de hace una década, debido a las sanciones y la falta de inversión.

La AIE prevé un superávit de 4 millones de barriles diarios, mientras que la EIA estima entre 2 y 3 millones de barriles diarios. Las exportaciones rusas por vía marítima son una variable clave, ya que recientemente cayeron a 1,88 millones de barriles diarios, su nivel más bajo en tres años.

Las reservas de petróleo se sitúan notablemente por debajo de los niveles del año pasado y del mínimo de los últimos cinco años. La debilidad de las reservas estadounidenses, a pesar del superávit mundial, sugiere un elevado nivel de exportaciones netas, lo que podría reducir el diferencial WTI/Brent. Fuente: Bloomberg Finance LP, XTB.

La estacionalidad indica un mínimo local en el mercado petrolero a finales de noviembre. Fuente: Bloomberg Finance LP, XTB.

Oro

El oro oscila cerca de los 4.000 dólares por onza, menos de un 9% por debajo de su máximo histórico, manteniendo una ganancia acumulada en lo que va del año superior al 50%.

Persisten reducciones significativas en las posiciones de oro en los ETF, aunque a un ritmo más lento que en las dos semanas anteriores. Por otro lado, las posiciones largas especulativas en China han dejado de disminuir.

Un factor negativo es el fin de la exención fiscal para los compradores de oro en China; a partir del 1 de noviembre, solo los inversores registrados en la Bolsa de Oro de Shanghái o en la bolsa de futuros pueden deducir el IVA.

Esta decisión regulatoria, destinada a la normalización del mercado, podría provocar una marcada disminución en la demanda de oro.

El Banco Popular de China (BPC) mantiene aproximadamente el 8% de sus reservas en oro. Dado el promedio mundial del 20%, las perspectivas de que el BPC continúe comprando oro en los próximos años siguen siendo sólidas.

Los ETF siguen vendiendo oro, aunque a un ritmo ligeramente más lento. Fuente: Bloomberg Finance LP, XTB.

La estacionalidad sugiere que el periodo de fin de año para el oro puede ser volátil. Fuente: Bloomberg Finance LP, XTB.

Gas natural

Los precios del gas natural están subiendo a máximos cercanos a los cuatro meses debido a los pronósticos de un fuerte descenso de temperatura en el este de Estados Unidos a mediados de mes.

La demanda de gas en EE. UU. el lunes fue de 77.200 millones de pies cúbicos diarios (+5,1 % interanual), mientras que la producción alcanzó los 110.000 millones de pies cúbicos diarios (+6,6 % interanual). Las exportaciones de GNL también se encuentran en niveles récord (16.800 millones de pies cúbicos diarios).

Las reservas de gas en EE. UU. están ligeramente por encima de los niveles del año pasado y alrededor de un 5 % por encima del promedio de los últimos cinco años. Las reservas europeas están significativamente por debajo del promedio, pero el llenado de los almacenamientos continúa.

El consumo de gas se mantiene por encima del promedio de los últimos cinco años, lo que marca el inicio de la temporada de calefacción, mientras que la producción alcanza máximos históricos. Fuente: Bloomberg Finance LP, XTB.

El aumento de inventarios ha superado recientemente el promedio de los últimos cinco años, impulsado por el crecimiento de la producción más que por la debilidad del consumo. Fuente: Bloomberg Finance LP, XTB.

Los promedios a largo plazo y de los últimos 10 años indican aumentos de precios a corto plazo. Por el contrario, los promedios de los últimos 5 y 10 años sugieren un pico local hacia finales de noviembre. Fuente: Bloomberg Finance LP, XTB.

Cacao

Las entregas de granos de cacao a los puertos de Costa de Marfil son un 16 % inferiores a las del año pasado (305 000 toneladas frente a 365 000 toneladas desde el 1 de octubre), principalmente debido a problemas de transporte. Las entregas de diciembre, que coinciden con la cosecha principal, ofrecerán una perspectiva estacional más clara.

Mondelez indica que el recuento de mazorcas de cacao es un 7 % superior al promedio de los últimos cinco años, lo que apunta a una posible buena cosecha. Se espera un aumento de la producción mundial principalmente en Sudamérica, ya que se prevé que las cosechas de Costa de Marfil y Ghana se mantengan estables.

Los inventarios en la bolsa siguen disminuyendo y actualmente se sitúan en poco más de 1,8 millones de sacos, el nivel más bajo en siete meses.

Las posiciones netas en Londres siguen siendo negativas, pero la falta de un aumento en las posiciones cortas durante las últimas 2-3 semanas podría ser una posible señal contraria. Fuente: Bloomberg Finance LP, XTB

Los precios del cacao se están recuperando estacionalmente, y es posible que estas alzas se extiendan hasta finales de febrero o principios de marzo. Fuente: Bloomberg Finance LP, XTB