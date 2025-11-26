La plata sube 1,5% 📈 ¿Se está formando un triángulo técnico?

- El precio superó los 52 USD por onza, recuperando la caída sufrida tras romper los 46 USD en octubre.
La plata ha estado registrando alzas recientemente, impulsada principalmente por el aumento de expectativas de un recorte de tasas por parte de la Reserva Federal en diciembre y por la debilidad del dólar. El precio superó los 52 USD por onza, recuperando la caída sufrida tras romper los 46 USD en octubre. Observando el RSI, se aprecia que, pese al sólido rebote, la lectura en torno a 60 no indica un nivel de euforia excesiva, lo cual —junto con una señal positiva del MACD— sugiere potencial para más alzas.
Un punto clave es que el precio ha construido un soporte sólido alrededor de los 46 USD por onza. Al mismo tiempo, se observa un patrón de mínimos crecientes, lo que indica que los precios parecen moverse dentro de una formación triangular. La zona decisiva podría ser el nivel de 53 USD. Si el precio no supera esta área, podría producirse un retorno dinámico a las caídas. Pero si el precio rompe al alza, se trataría de un breakout clásico de una figura alcista. En ese escenario, la cotización podría retomar su movimiento hacia los máximos históricos en torno a 54,5 USD, e incluso superarlos si persiste el optimismo respecto a recortes de tasas en EE. UU. y continúa la fortaleza del sentimiento “anti-dólar”. Es importante señalar que la plata ha mostrado alta volatilidad en las últimas semanas, por lo que cualquier cambio en: los rendimientos de los bonos estadounidenses, o las expectativas de tasas de interés, podría afectar significativamente la tendencia —en ambos sentidos—.
Fuente: xStation5
