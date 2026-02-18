La plata sube un 4% pese al fortalecimiento del dólar estadounidense

Los metales preciosos registran una sesión claramente alcista. La plata sube más de 4%, mientras el oro avanza alrededor de 1,6%, en un movimiento que sorprende al producirse en paralelo a un fortalecimiento del dólar estadounidense, un factor que teóricamente suele presionar a la baja a las materias primas denominadas en USD.

Además, los sólidos datos macroeconómicos publicados en Estados Unidos, incluyendo cifras robustas del mercado inmobiliario y de pedidos de bienes duraderos, no lograron frenar el rebote actual del complejo de metales preciosos.