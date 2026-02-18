La plata sube un 4% pese al fortalecimiento del dólar estadounidense

- La plata se dispara más de 4% y el oro avanza con fuerza pese a la apreciación del dólar y a datos sólidos en EE.UU. Técnicamente, la plata se acerca a una zona clave en 82 dólares, mientras el oro apunta al umbral psicológico de 5.000 dólares por onza.
Los metales preciosos registran una sesión claramente alcista. La plata sube más de 4%, mientras el oro avanza alrededor de 1,6%, en un movimiento que sorprende al producirse en paralelo a un fortalecimiento del dólar estadounidense, un factor que teóricamente suele presionar a la baja a las materias primas denominadas en USD.
Además, los sólidos datos macroeconómicos publicados en Estados Unidos, incluyendo cifras robustas del mercado inmobiliario y de pedidos de bienes duraderos, no lograron frenar el rebote actual del complejo de metales preciosos.
Gráficos de la plata y el oro (D1)
La plata cotiza actualmente entre sus medias móviles exponenciales de 50 y 200 sesiones. Una ruptura por encima de los 82 USD por onza podría abrir el camino a un alza más sostenida y un claro retorno del sentimiento positivo del mercado.
Fuente: xStation5
El oro parece encaminarse a probar la zona de los 5.000 USD por onza. Una ruptura decisiva por encima de este nivel aumentaría la probabilidad de un cambio de sentimiento y un nuevo aumento en la actividad compradora. El metal se mantiene relativamente cerca de la EMA50 (línea naranja); en las últimas semanas, el oro ya ha rebotado dos veces tras caer por debajo de este promedio, lo que ha actuado como un fuerte soporte de impulso desde agosto.
Fuente: xStation5
