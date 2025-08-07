Leer más

La producción industrial alemana cae más de lo esperado 📉

03:09 7 de agosto de 2025

La producción industrial alemana retrocede más de lo esperado, al situarse en un 1,9% a nivel intermensual frente al 0,4% esperado por el mercado. Este descenso de la producción industrial alemana en junio de 2025 se debió a caídas significativas en la fabricación de maquinaria y equipos, productos farmacéuticos y alimenticios. Los sectores con un consumo intensivo de energía también experimentaron una contracción notable, mientras que las revisiones de datos anteriores, especialmente en el sector automotriz, intensificaron la tendencia a la baja. En general, la producción ha retrocedido a niveles observados por última vez durante los primeros meses de la pandemia de COVID-19.

Índice de producción alemana

Producción industrial alemana: valor real: -1,9% intermensual. Pronóstico: -0,4%. Anterior: 1,2%.

