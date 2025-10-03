Leer más
03:32 · 3 de octubre de 2025

La publicación de los NFPs está en el aire 🔎

Debido al cierre gubernamental de Estados Unidos en las últimas 48 horas, la publicación de los NFPs es incierta. Es probable que el informe de septiembre se retrase pese a que los datos están ya recopilados. Hoy tenemos discursos de miembros de la Fed, como Williams, Goolsbee, Miran, Logan y Jefferson. También recibiremos datos de empresas estadísticas privadas, en concreto los informes ISM y PMI de septiembre.

3 de octubre de 2025, 15:13

Fortaleza en el Russell 2000 y en metales, máximos históricos en Reino Unido
3 de octubre de 2025, 15:03

China muestra disposición para realizar inversiones récord en EE. UU. 🗽
3 de octubre de 2025, 11:52

El PMI de servicios ISM de EE. UU. resulta más débil de lo esperado 📉
3 de octubre de 2025, 10:21

🔴EN VIVO. Cierre SEMANAL de los MERCADOS

"Este informe se proporciona sólo con fines de información general y con fines educativos. Cualquier opinión, análisis, precio u otro contenido no constituyen asesoramiento de inversión o recomendación en entendimiento de la ley de Belice. El rendimiento en el pasado no indica necesariamente los resultados futuros, y cualquier persona que actúe sobre esta información lo hace bajo su propio riesgo. XTB no aceptará responsabilidad por ninguna pérdida o daño, incluida, sin limitación, cualquier pérdida de beneficio, que pueda surgir directa o indirectamente del uso o la confianza de dicha información. Los contratos por diferencias (""CFDs"") son productos con apalancamiento y acarrean un alto nivel de riesgo. Asegúrese de comprender los riesgos asociados. "

