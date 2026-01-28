¡La Reserva Federal mantiene las tasas!↔️🚨

28.01.2026 - Decisión de tipos de interés de la Fed (Objetivo):
- Publicado: 3,50-3,75
- Esperado: 3,50-3,75
- Previo: 3,50-3,75
La Fed ha decidido mantener los tipos, en línea con las expectativas del mercado. La mayoría de los participantes del mercado estarán atentos a la conferencia de prensa del FOMC, que podría proporcionar información crucial sobre la dirección de la política monetaria estadounidense.
La mayoría del FOMC ha votado a favor de mantener los tipos, con la notable excepción de Miran y Waller, quienes optaron por un recorte de 25 pb.
El FOMC, en su comunicado posterior a la decisión de tipos, señaló el bajo crecimiento del empleo y el elevado riesgo en las perspectivas económicas, combinado con una tasa de desempleo aún relativamente baja, como sus principales preocupaciones.
EUR/USD (M1)
Fuente: xStation5
________
