El S&P 500 se acerca al cierre de su trimestre más débil desde 2023. Las acciones de fabricantes de automóviles, como Ford y GM, registraron fuertes pérdidas, ya que podrían verse afectadas por un aumento significativo en los costos de producción y piezas debido a los aranceles. Thomas Barkin, de la Reserva Federal, enfatizó que la Fed debería esperar hasta que se disipe la incertidumbre sobre la economía y la inflación antes de tomar medidas (por ejemplo, ajustar los tipos de interés). Mientras tanto, Susan Collins, de la Reserva Federal, afirmó que las perspectivas actuales, tanto para la inflación como para el crecimiento económico, se han vuelto significativamente más complejas y desafiantes. También señaló que los riesgos de inflación siguen siendo al alza y evaluó que los aranceles casi con certeza elevarán la inflación a corto plazo. Comience a invertir hoy o pruebe una demo gratuitamente Hazte Cliente PRUEBE UNA DEMO Descarga la app móvil Descarga la app móvil Canadá ha anunciado que responderá a los aranceles estadounidenses. El Reino Unido emitió una declaración similar, enfatizando que sigue abierto al diálogo con la administración Trump. Noticias de materias primas y divisas El dólar estadounidense se aprecia ligeramente, mientras que el EUR/USD cae un 0,1% hasta 1,078. El USDJPY cae casi un 0,3%, ya que la inflación japonesa de Tokio (para marzo) fue superior a lo esperado, un 2,4% frente al 2,2% previsto y el 2,2% anterior. La volatilidad en el mercado de materias primas energéticas se mantiene muy baja; el petróleo y el gas natural se negocian prácticamente sin cambios. Entre las materias primas agrícolas, los futuros del trigo son los que más bajan, con una caída de más del 0,6%. El oro se beneficia de la incertidumbre económica y relacionada con los aranceles, subiendo más del 0,8 %, hasta los 3.085 dólares por onza, marcando un nuevo máximo histórico. El sentimiento en el mercado de criptomonedas es débil: el bitcoin ha bajado un 1,5%, retrocediendo a los 85.500 dólares. Criptomonedas como Polygon, Sandbox y Gala están cayendo más del 7%.

