¿Cómo invertir en divisas?

Tiempo de lectura: 7 minute(s)

Las divisas son las monedas extranjeras que se emplean en un país distinto al de su lugar de procedencia y un activo de interés para los inversores, especialmente para aquellos que buscan diversificar su cartera. En este artículo, te contamos qué son, cómo funcionan y cómo invertir en divisas.

Al hablar de invertir, es habitual pensar en un tipo de instrumento concreto: las acciones. Sin embargo, dentro del mercado bursátil se pueden encontrar una amplia variedad de alternativas que los usuarios pueden aprovechar para desarrollar sus estrategias y construir una cartera diversificada. Una de ellas es la inversión en divisas, una fórmula con la que los inversores pueden operar con monedas extranjeras. Pero ¿en qué consiste y cómo puedo llevarla a cabo? ¿Qué son las divisas? El término divisa hace referencia a las monedas extranjeras que se emplean en un país distinto al de su lugar de procedencia. En el caso de España, donde la moneda nacional es el euro, se considera divisa a monedas como el dólar, la libra esterlina o el yen, mientras que en países ajenos a la eurozona, como Estados Unidos, Reino Unido o Japón, el euro está considerado como una divisa. Las divisas son emitidas y reguladas por cada gobierno central y se emplean en el comercio internacional, siendo la más comercializada el dólar estadounidense. Cada divisa tiene, por tanto, su propio valor, el cual cambia en relación con otras monedas, dando lugar así a lo que se conoce como ‘tipos de cambio’. Estos tipos de cambio representan la relación que existe entre el valor de una moneda y otra, es decir, cuál es el precio de una divisa en otra distinta. Por ejemplo, en el caso del euro y el dólar, donde el tipo de cambio es 1:1,08, un único euro equivaldría a 1,08 dólares, mientras que un dólar equivaldría a 0,92 euros. Los tipos de cambio tienen gran importancia no solo a la hora de invertir en divisas, sino también en el comercio internacional, ya que establecen las bases para los intercambios. Estos tipos no son fijos, sino que pueden verse afectados por distintos factores económicos, como la inflación. Así, cuando una divisa aumenta su valor con respecto a otra, se habla de que se aprecia, mientras que, cuando sucede lo contrario, se habla de depreciación. ¿Qué son los pares de divisas? A la hora de invertir en divisas, los inversores pueden optar por una moneda en concreto o por los pares de divisas, un tipo de activo financiero compuesto por dos divisas que cotizan en el mercado forex, también conocido como mercado de divisas. Estos pares de divisas están formados por dos partes: la primera se conoce como divisa base, mientras que la segunda recibe el nombre de divisa cotizada. Así, en el par EUR/USD, el euro se consideraría como la divisa base, mientras que el dólar estadounidense sería la divisa cotizada. A la hora de invertir en estos instrumentos, los usuarios apuestan por obtener beneficios frente al fortalecimiento o debilitamiento de una moneda frente a la otra. Cuando el par sube, por tanto, implica que la divisa base se fortalece frente a la cotizada, mientras que cuando baja, se produce el efecto contrario. En el ejemplo anterior, si el par EUR/USD experimentase un incremento, implicaría que el euro se ha fortalecido frente al dólar, mientras que, si se debilita, supondría que el euro ha decrecido frente al dólar. Entre los pares de divisas más populares, se encuentran el mencionado EUR/USD, el USD/JPY, compuesto por el dólar estadounidense y el yen japonés, el GBP/USD, compuesto por la libra esterlina y el dólar estadounidense, y el USD/CHF, compuesto por el dólar estadounidense y el franco suizo. ¿Qué aspectos afectan al precio de las divisas? Como ocurre con cualquier otro instrumento financiero, como las acciones o los ETF, el precio de las divisas no es estático, sino que puede verse afectado por diversos factores. Uno de los más destacados es la ley de la oferta y la demanda, un principio que afecta a prácticamente cualquier tipo de producto y que, simplificadamente, implica que, cuando un activo es muy demandado, mayor será su precio, y viceversa. Pero más allá de este principio económico básico, hay otros criterios que también pueden hacer subir o bajar el precio de las divisas: Tipos de interés : los tipos de interés tienen un gran impacto en el precio de las divisas, ya que pueden afectar directamente al interés de los inversores y, consecuentemente, a la demanda de la moneda. Cuando los intereses son elevados, es habitual que los inversores inviertan en el país, aumentando así el valor y precio de la divisa. Por el contrario, cuando los tipos caen, el interés de los inversores decrece, disminuyendo el precio y valor de la divisa.

: los tipos de interés tienen un gran impacto en el precio de las divisas, ya que pueden afectar directamente al interés de los inversores y, consecuentemente, a la demanda de la moneda. Cuando los intereses son elevados, es habitual que los inversores inviertan en el país, aumentando así el valor y precio de la divisa. Por el contrario, cuando los tipos caen, el interés de los inversores decrece, disminuyendo el precio y valor de la divisa. Inflación : al igual que los tipos de interés, la inflación también puede impactar en los precios de una divisa y su tipo de cambio con respecto a otras monedas. En concreto, cuando la inflación es alta, es habitual que disminuyan las exportaciones y aumenten las importaciones, lo que deprecia la moneda nacional en comparación con otras divisas. Por el contrario, cuando la inflación es más reducida, las importaciones suelen disminuir en favor de las exportaciones, lo que aumenta el valor de la divisa.

: al igual que los tipos de interés, la inflación también puede impactar en los precios de una divisa y su tipo de cambio con respecto a otras monedas. En concreto, cuando la inflación es alta, es habitual que disminuyan las exportaciones y aumenten las importaciones, lo que deprecia la moneda nacional en comparación con otras divisas. Por el contrario, cuando la inflación es más reducida, las importaciones suelen disminuir en favor de las exportaciones, lo que aumenta el valor de la divisa. Situación política y económica: la estabilidad política y económica también puede impactar en el precio de una divisa, especialmente si los inversores y analistas financieros no confían en que el país evolucione de forma positiva. Así, cuanto más inestable sea un país y peores sean las expectativas sobre su economía, menor será el valor de su divisa, ya que atraerá a menos inversores. Por el contrario, a mayor estabilidad y mejores previsiones, mayor será el precio de la divisa, ya que aumentará el interés y la demanda de los inversores. ¿Cómo invertir en divisas? A la hora de invertir en divisas, se pueden recurrir a distintas opciones, entre las que destacan los ETF, las opciones y los futuros. ETF : los ETF o fondos cotizados permiten invertir de manera indirecta en distintas divisas o pares de divisas, ya que monitorizan y replican su comportamiento. Esta fórmula de inversión reduce el riesgo de las operaciones, aunque también el beneficio que se puede obtener de ellas.

: los ETF o fondos cotizados permiten invertir de manera indirecta en distintas divisas o pares de divisas, ya que monitorizan y replican su comportamiento. Esta fórmula de inversión reduce el riesgo de las operaciones, aunque también el beneficio que se puede obtener de ellas. Opciones : las opciones son un tipo de instrumento financiero que otorga al comprador el derecho de comprar o vender una cuantía determinada de un activo subyacente a un precio determinado y durante un periodo de tiempo concreto. En el caso de las opciones sobre divisas, estos activos subyacentes son una divisa o par de divisas.

: las opciones son un tipo de instrumento financiero que otorga al comprador el derecho de comprar o vender una cuantía determinada de un activo subyacente a un precio determinado y durante un periodo de tiempo concreto. En el caso de las opciones sobre divisas, estos activos subyacentes son una divisa o par de divisas. Futuros: los futuros son contratos por los que se acuerda el intercambio de un activo subyacente en un momento determinado y por un precio fijado previamente. Al igual que ocurre con las opciones, en el caso de los futuros sobre divisas, estos activos subyacentes son divisas o pares de divisas. Antes de apostar por cualquiera de estos instrumentos financieros, no obstante, es importante tener en cuenta que la inversión en divisas no está exenta de riesgos, por lo que es importante tener claro no solo su funcionamiento, sino también nuestros objetivos y tolerancia al riesgo. Invertir en divisas está sujeto a una cierta volatilidad, especialmente en el caso de las divisas más inestables, por lo que existe el riesgo de sufrir pérdidas potenciales. Además, este tipo de operaciones puede verse impactado por las fluctuaciones del mercado, que pueden aumentar o disminuir el precio de una divisa. Este riesgo es mayor en el caso de las opciones y futuros, ya que se trata de productos complejos con apalancamiento, lo que aumenta el riesgo de pérdida. Por ello, es recomendable contar con ciertos conocimientos financieros antes de adentrarse en este tipo de inversión. Invertir con XTB En XTB, nuestros usuarios pueden invertir en una cuenta remunerada con la que podrán conseguir intereses por su capital no invertido. Esta cuenta remunerada puede abrirse en dos divisas: el euro y el dólar. En el caso del euro, los usuarios percibirán un interés anual del 4,20% durante los 90 primeros días de apertura y un 2,00% una vez haya transcurrido este periodo de tiempo. En el caso del dólar, el tipo de interés para los 90 primeros días es de 5,00%, y una vez transcurrido este periodo de tiempo se aplicará un tipo de interés del 2,50%. Además, contamos con un servicio de cambio de divisa con el que los usuarios pueden traspasar capital en euros a otra cuenta en dólares, y viceversa, con una comisión del 0,5% de lunes a viernes y de 0,8% los fines de semana y festivos. Aparte de abrir su propia cuenta remunerada, nuestros usuarios también pueden invertir en más de 3.000 acciones y 400 ETF. En este sentido, los primeros 100.000 euros de negociación mensual no tienen comisión de compra ni de venta. Una vez superado este límite, se aplicará una comisión del 0,2% (con un mínimo de 10 euros por operación).

Invertir tus ahorros de manera inteligente Invertir implica riesgos Saber más

Compartir

Este material es una comunicación publicitaria tal y como se entiende en el artículo 24.3 de la Directiva 2014/65/UE (MiFID II). La presente comunicación publicitaria no es una recomendación de inversión o información que recomiende o sugiera una estrategia de inversión en el sentido del Reglamento (EU) Nº 596/2014 sobre el abuso de mercado y el Reglamento Delegado (EU) 2016/958 por el que se completa el Reglamento (EU) nº 596/2014, ni se incluye en el ámbito del asesoramiento en materia de inversión recogido en la Ley de los Mercados de Valores y de los Servicios de Inversión (artículo 125.1 g). La presente comunicación publicitaria se ha preparado con la mayor diligencia, transparencia y objetividad posible, presentando los hechos conocidos por el autor en el momento de su creación y está exento de cualquier elemento de análisis. Esta comunicación publicitaria se ha preparado sin tener en cuenta las necesidades del cliente ni su situación financiera individual, y no representa ninguna estrategia de inversión ni recomendación. En caso de que la comunicación publicitaria contenga información sobre el rendimiento o comportamiento del instrumento financiero al que se refiere, esto no constituye ninguna garantía o previsión de resultados futuros. El rendimiento pasado no es necesariamente indicativo de resultados futuros y cualquier persona que actúe sobre esta información lo hace bajo su propio riesgo. Los CFDs son instrumentos complejos y están asociados a un riesgo elevado de perder dinero rápidamente debido al apalancamiento. El 76% de las cuentas de inversores minoristas pierden dinero en la comercialización con CFDs con este proveedor. Debe considerar si comprende el funcionamiento de los CFDs y si puede permitirse asumir un riesgo elevado de perder su dinero.