- La tasa de desempleo bajó ligeramente en comparación con la lectura anterior
La tasa de desempleo de Suecia se situó en el 8,3% en septiembre, lo que supone una disminución de 0,1 puntos porcentuales con respecto al mes anterior, cuando fue del 8,4%. Si bien el cambio es leve, podría indicar una ligera mejora en las condiciones del mercado laboral. No obstante, la alta tasa de desempleo sigue siendo un reto importante para la economía sueca.
Tasa de desempleo de septiembre:
Tasa de desempleo de septiembre – actual: 8,3%; anterior: 8,4%
Cotización EUR/SEK
Fuente: Plataforma de XTB
