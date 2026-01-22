La venta masiva del VIX se profundiza en medio del repunte en Wall Street

Una ola de optimismo en Wall Street está empujando a la baja a los futuros del índice VIX del CBOE. En los últimos 30 años, solo se han registrado unos pocos episodios en los que el VIX subió cerca de 25% en una sola sesión y luego cerró alrededor de 15% más bajo al día siguiente. Históricamente, este patrón ha tendido a anticipar un desempeño más débil tanto en el S&P 500 como en el Nasdaq 100 en las jornadas posteriores, especialmente en un horizonte de una semana.
Aun así, las acciones extienden sus alzas también hoy. Las expectativas de una reducción de tensiones en torno a Groenlandia, junto con la decisión de suspender un arancel adicional de 10% a ocho países de la Unión Europea, han calmado a unos mercados que previamente descontaban el riesgo de una escalada en la guerra comercial.
Desde la perspectiva de la gamma de los dealers, la principal zona de gamma positiva para las opciones del S&P 500 se ubicó ayer en torno a los 6.875 puntos, mientras que el nivel de giro de gamma —donde los intermediarios se ven forzados a “seguir” al mercado y comprar en fortaleza— se situó cerca de los 6.847 puntos.
Si la tendencia alcista en los índices bursátiles se mantiene, el VIX podría volver a retroceder hacia la zona de 16 puntos. Por el contrario, si el sentimiento gira bruscamente y se profundiza la caída de las acciones en Estados Unidos, no puede descartarse un nuevo testeo del área de 21 puntos, correspondiente a la parte superior del canal de precios.
Índice VIX (marco temporal H1)
Fuente: xStation 5
Índice VIX (marco temporal H1)
Al observar el VIX en un marco temporal superior, se aprecia que correcciones bruscas han precedido con frecuencia a repuntes súbitos de la volatilidad, lo que refuerza su utilidad como señal de alerta temprana para los mercados.
Fuente: xStation5
