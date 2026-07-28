La venta masiva en semiconductores continúa

- US100 amplía sus pérdidas mientras el sector de semiconductores lidera la venta masiva del mercado tecnológico
- Las preocupaciones por el CAPEX, el avance tecnológico de China y una posible subida de tasas de la Fed aumentan la presión sobre la industria
- Los resultados de Meta, Microsoft y Amazon, junto con las decisiones de la Reserva Federal, serán claves para la dirección del mercado
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- Los resultados de Meta, Microsoft y Amazon, junto con las decisiones de la Reserva Federal, serán claves para la dirección del mercado
La sesión en Estados Unidos comienza con caídas en el índice tecnológico cercanas al 2%.
El mercado ha roto por debajo de la resistencia definida por la media móvil EMA100, acercándose a la extensión de Fibonacci del 161,8% del impulso alcista de mayo. El RSI (14) ha alcanzado su nivel más bajo desde marzo de 2025, situándose por debajo de 35. Fuente: xStation5
A pesar de la magnitud de la caída, esta venta masiva está altamente concentrada.
Entre los mayores retrocesos destacan las compañías de memorias y las acciones de semiconductores, con pérdidas cercanas al 10% en prácticamente toda la industria.
Las preocupaciones sobre el CAPEX podrían verse agravadas por China. La OPI de CXMT y los rumores sobre un avance en los equipos DUV chinos tienen el potencial de afectar claramente los márgenes de todo el sector, que hasta ahora se había beneficiado de la expansión de la infraestructura de inteligencia artificial.
También merece atención una publicación de Citadel, que especula con que la Reserva Federal podría sorprender al mercado con una subida de tasas de interés.
La Reserva Federal y los próximos resultados de Meta, Microsoft y Amazon marcarán la dirección de los índices durante los próximos meses.
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