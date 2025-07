Las acciones bancarias en EE. UU. caen a pesar de sólidos beneficios 📉 JP Morgan retrocede un 1 %

Las acciones bancarias en EE. UU. dieron inicio a la temporada de resultados en Wall Street con una jornada a la baja, a pesar de que las entidades están presentando cifras muy sólidas, superando ampliamente las expectativas en beneficios por acción.

Los ingresos también superaron los pronósticos de Wall Street. Sin embargo, el mercado está anticipando una serie de recortes de tasas de interés en 2026, e incluso una posible primera bajada más adelante este año, lo que lleva a los inversores a reaccionar con cierta cautela ante los resultados actuales.

Ven estos datos como difíciles de sostener en el mediano plazo si disminuyen los tipos de interés, incluyendo la rentabilidad para los prestamistas. Por ahora, los resultados parecen haber generado una toma de beneficios durante las operaciones previas a la apertura. Resultados de JPMorgan (Nasdaq 100) – Segundo Trimestre 2025 Pese a presentar un informe sólido, ni siquiera las previsiones significativamente mejoradas de ingresos netos lograron impulsar la acción del mayor banco estadounidense. Antes de la apertura del mercado, la acción caía en torno al 1 %, aunque la reacción definitiva del mercado se conocerá con mayor claridad durante la sesión. Comience a invertir hoy o pruebe una demo gratuitamente Hazte Cliente Cuenta de Formación Descarga la app móvil Descarga la app móvil Beneficio por acción (BPA): 5,24 USD vs. 4,47 USD

Beneficio ajustado: 45.688 M USD vs. 44.058 M USD

Provisión para pérdidas crediticias: 2.858 M USD, frente a 3.228 M USD

Rentabilidad sobre el capital (ROE): 18 %, frente a 15,1 %

Efectivo y equivalentes: 23.768 M USD, frente a 22.078 M USD

Ratio CET1 estandarizado: 15 %, frente a 15,4 %

Margen de interés neto gestionado: 23.318 M USD, frente a 23.598 M USD

Depósitos totales: 2,587 B USD, frente a 2,561 B USD

Créditos: 1,41 B USD, frente a 1,367 B USD

Pérdidas netas por mora: 2.418 M USD, frente a 2.468 M USD

Ingresos por renta variable y trading: 3.258 M USD, frente a 3.2 B USD

Ingresos por banca de inversión: 2.688 M USD, frente a 2.168 M USD

Ingresos por FICC (renta fija, divisas, materias primas): 6.988 M USD, frente a 5.228 M USD

Previsión de margen de interés neto anual: Aprox. 96.5 B USD (previamente proyectado en aprox. 94.5 B USD) Fuente: xStation5 Resultados de Wells Fargo (NYSE: WFC) – Segundo Trimestre 2025 Beneficio por acción (BPA): 1,80 USD vs. estimado 1,41 USD

Ingresos: 20.828 M USD vs. estimado 20.769 M USD

Margen de interés neto: 11.718 M USD vs. estimado 11.838 M USD

Activos improductivos (NPA): 7.068 M USD, frente a 8.688 M USD

Ingresos no ligados a intereses: 13.388 M USD, frente a 13.4 B USD

Provisión para pérdidas crediticias: 1.018 M USD vs. estimado 1.16 B USD

Depósitos totales: 1,337 B USD vs. 1,357 B USD

Ingresos por banca de inversión: 980 M USD vs. estimado 703,1 M USD

Previsión de margen de interés neto anual: Aprox. 47,7 B USD, frente a una estimación de 47,92 B USD Resultados de Citigroup (NYSE: C) – Segundo Trimestre 2025 Beneficio por acción (BPA): 1,98 USD vs. estimado 1,60 USD

Ingresos: 21.878 M USD vs. estimado 21 B USD

Previsión ajustada de margen de interés neto anual: Aprox. 84 B USD

(proyección anterior: entre 83,1 B y 84,1 B USD)

Ingresos por FICC (renta fija, divisas, materias primas): 4.278 M USD vs. 3.928 M USD

Ingresos por banca de inversión: 1.928 M USD vs. 1.658 M USD

Ingresos por renta variable y trading: 1.618 M USD vs. 1.565 M USD

Margen de interés neto: 15.188 M USD vs. estimado 14.058 M USD

"Este informe se proporciona sólo con fines de información general y con fines educativos. Cualquier opinión, análisis, precio u otro contenido no constituyen asesoramiento de inversión o recomendación en entendimiento de la ley de Belice. El rendimiento en el pasado no indica necesariamente los resultados futuros, y cualquier persona que actúe sobre esta información lo hace bajo su propio riesgo. XTB no aceptará responsabilidad por ninguna pérdida o daño, incluida, sin limitación, cualquier pérdida de beneficio, que pueda surgir directa o indirectamente del uso o la confianza de dicha información. Los contratos por diferencias (""CFDs"") son productos con apalancamiento y acarrean un alto nivel de riesgo. Asegúrese de comprender los riesgos asociados. "