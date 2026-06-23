Las acciones coreanas retroceden y presionan el sentimiento global: ¿Qué sigue para el US500?

Los inversores que intentan evaluar el impulso de Wall Street se han centrado principalmente en el mercado de opciones estadounidense, los flujos gamma de los dealers y el impacto del vencimiento trimestral de opciones (OPEX) sobre el S&P 500. Sin embargo, Goldman Sachs señala una posible nueva fuente de riesgo: el mercado de ETF apalancados de rápido crecimiento en Corea del Sur. Según el banco, los activos gestionados por ETF apalancados coreanos han alcanzado un récord de 40,000 millones de dólares. Lo más importante es que casi la mitad de esta exposición proviene de fondos cotizados fuera de Corea, aumentando la magnitud potencial de los flujos de rebalanceo transfronterizos.

La debilidad ya es visible hoy en las acciones del gigante coreano Samsung (SMSN.UK), y Corea parece actuar cada vez más como un útil barómetro del riesgo de concentración en los mercados globales. Sin empresas como Samsung Electronics, SK Hynix y LG Electronics, el índice bursátil coreano estaría prácticamente plano este año. En cambio, ha subido cerca de un 90% en lo que va de 2026, después de que los inversores comenzaran a considerar a las compañías tecnológicas coreanas como beneficiarias clave de la expansión global de la inteligencia artificial.

El próximo gran catalizador llegará mañana, cuando Micron Technology, uno de los principales beneficiarios del mercado alcista de memorias, publique sus resultados tras el cierre del mercado estadounidense. El viernes, los inversores también conocerán el último informe de inflación PCE de Estados Unidos.



Fuente: xStation5

La gamma de los dealers vuelve a estar en el centro de atención

El análisis de la estructura de opciones del S&P 500, basado en datos de Alphatica, muestra que las posiciones de cobertura se han reconstruido con una rapidez notable tras el vencimiento trimestral de opciones.

La Exposición Neta Gamma (GEX) cayó un 44% en una sola sesión, descendiendo desde 313 millones de dólares hasta 176 millones de dólares. Esto sugiere que el mercado cuenta actualmente con un colchón estabilizador de gamma mucho más débil que hace apenas unos días.

Al mismo tiempo, las instituciones han incrementado agresivamente su exposición a opciones put cerca de los niveles actuales del índice:

El strike 7400 acumuló aproximadamente 46 millones de dólares en nueva gamma put.

El strike 7450 acumuló aproximadamente 39 millones de dólares en nueva gamma put.

La relación de volumen put/call aumentó hasta 1.53.

Esto sugiere que los grandes inversores no están cubriéndose frente a una crisis lejana, sino frente a riesgos bajistas que podrían materializarse en cualquier momento.

¿Por qué es tan importante el nivel 7470?

Según el análisis de Alphatica, el punto de cambio de gamma (gamma flip) del S&P 500 se encuentra actualmente cerca de los 7470 puntos, prácticamente en línea con el último cierre del mercado.

Por encima de este nivel, la gamma positiva de los dealers tiende a estabilizar los movimientos del precio y favorecer avances hacia zonas de resistencia superiores:

7575

7600

7700

7800

Una caída por debajo de los 7470 puntos podría desencadenar el efecto contrario. En ese escenario, los dealers podrían verse obligados a vender futuros a medida que el mercado cae, aumentando potencialmente la volatilidad y acelerando el impulso bajista, salvo que aparezcan compradores de forma rápida. Las zonas de aceleración bajista más importantes se sitúan actualmente alrededor de los 7450 y 7400 puntos.



Fuente: Alphatica.io

Goldman Sachs señala que la popularidad récord de los ETF apalancados en Corea podría incrementar aún más la volatilidad de los mercados.

Según las estimaciones del banco, un movimiento del 5% en el mercado obligaría a los dealers que respaldan estos ETF a rebalancear aproximadamente 4,700 millones de dólares en exposición.

Esta cifra equivale a cerca del 13% del volumen promedio diario negociado en la bolsa coreana.

Los números son aún más llamativos a nivel de compañías individuales.

Goldman Sachs estima que los mayores flujos potenciales de rebalanceo afectarían a las principales tecnológicas coreanas:

SK Hynix: aproximadamente 2,000 millones de dólares

aproximadamente Samsung Electronics: aproximadamente 1,450 millones de dólares

Estos flujos representan alrededor del 25% y 21% del volumen promedio negociado de cada compañía, respectivamente.

Esto significa que, incluso si los fundamentos corporativos permanecen intactos, la naturaleza mecánica de los rebalanceos de ETF apalancados puede generar movimientos de precios significativos de forma temporal.

¿Se acerca otro "Volmageddon"?

Por ahora, no existen señales de miedo extremo en el mercado. El S&P 500 ha corregido aproximadamente 170 puntos desde su máximo reciente, una caída relativamente moderada considerando la fuerza del rally previo.

Sin embargo, la combinación de una rápida reconstrucción de exposición gamma negativa en el mercado de opciones estadounidense y una exposición récord a ETF apalancados en Asia crea un entorno potencialmente más sensible a movimientos bruscos. La menor liquidez típica del verano podría amplificar aún más la volatilidad.

Incluso catalizadores relativamente normales, como una inflación más débil de lo esperado, una Reserva Federal más agresiva o resultados decepcionantes de grandes compañías tecnológicas, podrían desencadenar flujos automáticos de cobertura y rebalanceo a ambos lados del Pacífico.

Los próximos días podrían convertirse en una prueba no solo para el nivel de 7470 puntos del S&P 500, sino también para la capacidad del mercado global de absorber la creciente influencia de las estrategias de negociación mecánicas y los productos de inversión apalancados.

Los futuros del S&P 500 cotizan a la baja antes de la apertura del mercado estadounidense, aunque los volúmenes continúan siendo relativamente reducidos. Como resultado, lo que ocurra durante los primeros 20 a 30 minutos de negociación en Nueva York podría ser especialmente importante para determinar si la debilidad actual se transforma en un movimiento bajista más amplio o permanece como una simple corrección de corto plazo.



Fuente: xStation5