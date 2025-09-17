Las acciones de Apple muestran una reacción limitada a los datos de ventas en China; los pedidos del iPhone 17 inspiran optimismo

Las ventas de Apple (Apple Inc.) de iPhones en China cayeron un 6% interanual en julio y agosto, una caída más pronunciada de lo habitual antes del lanzamiento de un nuevo modelo. El mercado chino de smartphones en su conjunto se redujo un 2% durante este período, a pesar de los subsidios gubernamentales para estimular el consumo. Apple solo alcanzó una cuota del 12% y se situó en sexta posición, por detrás de Vivo (19%), Xiaomi, Oppo y Huawei (16% cada uno).

En el trimestre anterior, sin embargo, la compañía había mejorado sus ventas en China, y Tim Cook destacó la base récord de usuarios junto con la creciente demanda de otros productos de Apple. El próximo iPhone 17, considerado la mayor actualización en años, se espera que sea un catalizador para reactivar el ciclo de renovación de dispositivos, mientras que Xiaomi ha acelerado el lanzamiento de su propio buque insignia para competir con Apple.

La nueva serie iPhone 17 está experimentando retrasos en la entrega, lo cual es inusual y refleja una demanda global excepcionalmente sólida. Datos de Bank of America muestran que el tiempo medio de espera para el iPhone 17 Pro es de 18 días, para el Pro Max de hasta 25 días y, sorprendentemente, incluso para el modelo básico iPhone 17 el tiempo de espera alcanza un récord de 19 días (comparado con 10 días en el modelo del año pasado). En China, donde se observa un elevado interés, el tiempo de espera para el modelo Pro alcanza los 25 días, y las reservas ya superan los 5 millones de unidades. El éxito del modelo estándar se debe a mejoras significativas: Apple ha añadido, entre otras, una pantalla de 120 Hz, una cámara dual de 48 MP, un chip A19, mayor duración de batería y el doble de memoria base, manteniendo el precio anterior de 799 dólares.

Las acciones de Apple registran una caída del 0,1% en la apertura de Wall Street ante los datos de ventas en China, aunque es poco probable que los inversores presten mucha atención, ya que se consideran en parte desactualizados y no incluyen los datos de pedidos del iPhone 17. Las acciones de la compañía subieron ayer a su nivel más alto desde marzo, consolidando así la tendencia alcista de medio plazo.

Fuente: xStation 5