Las acciones de Apple suben tras resultados récord y adopción de Apple Intelligence 📌🔎

Apple superó cómodamente las expectativas en su tercer trimestre fiscal de 2025, con ingresos que alcanzaron un récord de USD 94.000 millones (+10 % interanual), impulsados por sólidas ventas de iPhone, Mac y su unidad de servicios. Las acciones Apple hoy suben un 1,16 % en operaciones after-hours, mientras el mercado espera más detalles en su conferencia de prensa. Principales cifras de los resultados Apple tercer trimestre 2025 Ingresos totales: USD 94.000 millones (+10 % interanual)

Ingresos por iPhone ventas : USD 44.600 millones (+13 %)

Ingresos por servicios Apple : USD 27.400 millones (+13 %) – nuevo récord

Utilidad por acción ( Apple EPS ): USD 1,57 (+12 %)

Margen bruto: 46,5 % (sube ~20 pb interanual)

Utilidad operativa: USD 28.200 millones (+11 %)

Utilidad neta: USD 23.400 millones (+9 %)

Efectivo y equivalentes: USD 36.300 millones

El CEO Tim Cook destacó el crecimiento de dos dígitos en todas las regiones y aseguró que el lanzamiento de Apple Intelligence durante la WWDC "elevó el estándar en múltiples frentes". Junto al CFO Kevan Parekh, subrayó el récord en la base activa de dispositivos, ingresos históricos por servicios y un estricto control de costos como claves en la mejora del EPS. La adopción temprana de Apple Intelligence, junto con una creciente participación del segmento de servicios y la sólida demanda de dispositivos, sustentan una perspectiva positiva para el trimestre de septiembre. Compromisos financieros y dividendos Apple reafirmó su compromiso con el programa de recompra de acciones y el pago de dividendos. El próximo dividendo de USD 0,26 por acción se distribuirá el 14 de agosto, a los accionistas registrados hasta el 11 de agosto. Como es costumbre, la compañía no entregó proyecciones numéricas específicas, pero la dirección mostró confianza en la continuidad del crecimiento en ingresos y utilidades apoyado en Apple Intelligence y su ecosistema integrado.

