Las acciones de Barry Callebaut caen un 12% 📉

Las acciones de Barry Callebaut (BARN.CH), el mayor procesador de cacao del mundo, caen un 12% tras presentar resultados financieros, que revelaron una disminuci贸n en los vol煤menes de procesamiento en sus mercados clave, lo que indica una menor demanda de chocolate. La compa帽铆a anunci贸 otra rebaja en sus previsiones, lo que afect贸 de inmediato al precio de sus accione, que sufren su mayor ca铆da en tres meses. Barry Callebaut decepciona con sus resultados Barry Callebaut report贸 una disminuci贸n en el volumen de ventas durante el tercer trimestre, siendo Norteam茅rica la regi贸n m谩s afectada. La compa帽铆a present贸 resultados m谩s d茅biles tanto en su segmento de chocolate industrial (B2B) como en el segmento gourmet (dirigido a chefs y confiteros). Comience a invertir hoy o pruebe una demo gratuitamente Hazte Cliente Cuenta de Formaci贸n Descarga la app m贸vil Descarga la app m贸vil En concreto, las ventas durante los primeros nueve meses del a帽o fiscal cayeron un 6,3%, y Barry Callebaut ahora prev茅 una disminuci贸n del 7% en los vol煤menes para todo el a帽o fiscal 2025. El crecimiento esperado del EBIT se ha revisado tambi茅n a la baja a tan solo un d铆gito medio, y los analistas anticipan recortes en las previsiones de EBIT para el a帽o fiscal 2025 en un rango de un d铆gito bajo a medio. De hecho, seg煤n Citigroup, las revisiones a la baja de las previsiones de EBIT para el a帽o fiscal 2025 podr铆an alcanzar un d铆gito medio o alto. Morgan Stanley declar贸 que los resultados fueron peores de lo esperado y que Barry Callebaut contin煤a rezagado respecto al crecimiento general del mercado de confiter铆a. Durante los primeros nueve meses de la temporada 2024/2025, la compa帽铆a experiment贸 una ca铆da significativa en el volumen de ventas, y las perspectivas actualizadas apuntan a una disminuci贸n interanual de hasta un 7%, con un crecimiento previsto del EBIT de un solo d铆gito medio-alto. Estas cifras marcan otro trimestre dif铆cil para Barry Callebaut. La compa帽铆a enfrenta dificultades para satisfacer la demanda en una regi贸n clave, y la incertidumbre en el segmento B2B se est谩 profundizando. No obstante, Barry Callebaut a煤n mantiene una posici贸n dominante como l铆der mundial en el procesamiento de chocolate. A medio y largo plazo, las perspectivas podr铆an depender en gran medida de una posible ca铆da de los precios mundiales del cacao, lo que podr铆a ayudar a restablecer la demanda. Seg煤n JP Morgan, el riesgo de otro recorte de las previsiones para la temporada 2026 sigue siendo real. Precio de las acciones de聽Barry Las acciones de Barry Callebaut han ca铆do por debajo de la EMA de 50 d铆as mientras la EMA de 200 d铆as (l铆nea roja) se est谩 alejando a煤n m谩s. 聽 Fuente: xStation5

