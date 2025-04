Las acciones de Boeing suben tras resultados del primer trimestre mejores de lo esperado

Las acciones de Boeing Co. (BA.US) subieron hasta un 4,2% en las operaciones previas a la apertura del mercado este miércoles, luego de que el gigante aeroespacial reportara resultados del primer trimestre que superaron las expectativas de Wall Street, mostrando señales de recuperación en medio de desafíos de manufactura y tensiones comerciales globales. Comience a invertir hoy o pruebe una demo gratuitamente Hazte Cliente Cuenta de Formación Descarga la app móvil Descarga la app móvil Desempeño financiero supera las previsiones La compañía reportó una pérdida neta de 31 millones de dólares (0,16 USD por acción), una mejora significativa frente a la pérdida de 355 millones del año anterior. Los ingresos aumentaron un 18% hasta los 19.500 millones, mientras que la pérdida ajustada por acción fue de 0,49 USD, mucho mejor que la pérdida esperada de 1,29 USD. El flujo de caja libre negativo fue de 2.300 millones, considerablemente mejor que los 3.400 millones anticipados. Recuperación del segmento de aeronaves comerciales Los ingresos por aviones comerciales aumentaron un 75% hasta 8.150 millones de dólares, con la entrega de 130 aviones durante el trimestre, un aumento de casi el 60% frente a las 83 entregas del año anterior. El programa 737 está aumentando gradualmente la producción, con planes para alcanzar las 38 unidades por mes este año. El CEO Kelly Ortberg anunció que la empresa se está preparando para solicitar la aprobación de la FAA para aumentar aún más la producción a 42 aviones mensuales "más adelante este año". Desempeño en defensa y espacio Los ingresos de la división de Defensa, Espacio y Seguridad cayeron un 9% hasta 6.300 millones de dólares, aunque el segmento registró un margen operativo del 2,5%, lo que refleja una estabilización operativa. Durante el trimestre, Boeing aseguró un contrato importante para diseñar y construir el F-47, el nuevo caza de próxima generación de la Fuerza Aérea de EE. UU., aunque este pedido aún no está incluido en la cartera de defensa de 62.000 millones de dólares de la empresa. Movimientos estratégicos y desafíos persistentes El CEO Kelly Ortberg calificó a 2025 como el "año del cambio de rumbo" para Boeing, con planes para aumentar la producción del 737 a 38 aviones mensuales y buscar la aprobación para 42 por mes más adelante en el año. La compañía anunció la venta de su unidad Digital Aviation Solutions a Thoma Bravo por 10.550 millones de dólares en efectivo, con el objetivo de reducir su deuda. No obstante, Boeing enfrenta incertidumbre por las tensiones comerciales entre EE. UU. y China, ya que los aranceles chinos del 125% están afectando las entregas a aerolíneas del país asiático. La compañía mantiene una cartera de pedidos de 545.000 millones de dólares, que incluye más de 5.600 aeronaves comerciales, proporcionando cierto margen frente a la volatilidad del mercado. Boeing (Intervalo D1) En las operaciones previas a la apertura, la acción se ubica en torno a la media móvil simple de 100 días (SMA 100), un nivel clave que los compradores buscarán mantener, ya que podría allanar el camino hacia una recuperación mayor. Por otro lado, los vendedores apuntarán a romper por debajo de la media móvil de 30 días (SMA 30). El indicador RSI muestra una tendencia alcista, mientras que el MACD se está ampliando tras un cruce alcista. Fuente: xStation5

